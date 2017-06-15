«Не спекулировать надо, а предлагать решение»: цитаты из Прямой линии

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин в 15-й раз принял участие в «прямой линии». Общение с россиянами продлилось три часа 56 минут, в течение которых глава государства ответил почти на 70 вопросов. Как и в предыдущие годы, граждан больше всего интересовали социальные и экономические проблемы. Затрагивались также международные темы — в частности, глава государства рассказал об отношениях России, Украины и США. Об экономическом кризисе «Рецессия в российской экономике преодолена», — заявил Путин, добавив, что наблюдается рост инвестиций, рост продаж автомобилей и недвижимости. По словам президента, об окончании рецессии свидетельствуют следующие факты:

три квартала подряд наблюдается скромный рост ВВП (за 4 месяца — плюс 0,7%), рост инвестиций в основной капитал (2,3%), а также рост несырьевого экспорта на 19%.

Он также отметил, что в Россия сейчас рекордно низкая инфляция — 4,1%. Кроме того, президент отметил, что положительные сдвиги в экономике повлияли и на социальную сферу: детская смертность снизилась на 3%, а средняя продолжительность жизни составляет 72 года. Об антироссийских санкциях

Санкции — свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы. Не было бы Крыма, придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России. Владимир Путин

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Санкции на нас отразились, но не кардинально. На нас больше повлияла мировая конъюнктура и снижение цен на нефть, газ и т. д. В ООН считают, что в результате санкций мы потеряли $50−52 млрд, а страны, которые ввели санкции, — 100 млрд", — заявил Путин. Путин также отметил, что в санкциях есть свои плюсы. «Мы вынуждены были включить мозги, таланты, а не только пользоваться нефте- и газодолларами. Лучше стали в таких сложных областях, как радиоэлектроника, ракетная область, фармацевтика, тяжелое машиностроение. Сельскохозяйственный рост составил порядка 3%. Россия стала лидером по экспорту пшеницы. Сократились закупки по мясу свинины, мяса птицы. Ищем рынки сбыта», — отметил президент, добавив, что сейчас власти договаривается с Китаем об открытии рынка для российской свинины и мяса птицы. Об уровне заработной платы Путин заявил, что средняя зарплата педагогов в Иркутской области составляет сейчас 30 тыс. рублей. Однако на практике зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые определяет сама школа.

Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но неясно, почему в два-три раза меньше. Такой разницы быть не должно, и местные власти обратят на это внимание Владимир Путин

«У нас снизились реальные доходы граждан в последние несколько лет. Что особенно тревожно, увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума», — сказал глава государства. — «За последние годы количество этих людей подросло до 13,5%. Казалось бы, это не так уж и много, но за этими процентами — десятки и сотни тысяч людей, их судьбы». Об эффективности глав регионов

Путин рассказал о причинах назначения новых губернаторов. По его словам, у кого-то из глав регионов подошел срок, кто-то сам поставил вопрос, «где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен». Он отметил, что избиратели выбирая глав регионов дают руководителю аванс, те, в свою очередь «должны справляться с грузом ответственности». «Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее, у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт», — рассказал Путин. Об отношениях России и Украины В ответ на вопрос жителя Украины, почему в России всех украинцев «представляют сторонниками Бандеры и Шухевича», Путин ответил: «Мы никого не мажем одной краской». Он также ответил, что Россия не хочет публичной поддержкой нанести ущерб украинцам пророссийских взглядов и старается не вмешиваться во внутренние процессы на Украине.

Кроме того, президент РФ прокомментировал слова Порошенко, процитировавшего строки Лермонтова из стихотворения «Прощай, немытая Россия». «Петр Алексеевич знает русскую литературу, за это похвалю», — сказал президент России. Он также заметил, что Лермонтов говорил и о тех регионах, которые сейчас считаются украинскими. «Так что нос особо нечего задирать, — заметил Путин. «Возможно, этой цитатой Петр Алексеевич хотел показать избирателям, что выполняет обещания, что делает так называемый цивилизационный выбор, ведет страну в Европу. Кстати, голубых мундиров там больше, чем у нас. Пусть он не расслабляется, как бы чего не случилось. Оглядывается по сторонам», — пошутил глава России, прокомментировав перспективы интеграции Украины с ЕС и добавив, что против «голубых мундиров мы ничего не имеем». «Совет вам да любовь. Удачи с новобранцами», — пошутил Путин.

Если кто-то хочет быть европейцем, то пусть свои счета в офшорах сначала закроет, а потом говорит о благе народа Владимир Путин

Об отношениях с США «Мы не считаем Америку своим врагом. Мы объединяли свои усилия в двух мировых войнах. Мы видим, как развивается в США русофобия. Это результат внутриполитической войны», — отметил Путин.

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«Начать обмениваться колкостями с администрацией Трампа — самый плохой путь, иначе мы ни о чем не договоримся. Мы должны вместе бороться с бедностью в мире. Это один из источников радикализма. Вместе с США работали над решением иранской ядерной проблемы. Бывшая администрация напрямую признавала нашу существенную роль в этой проблеме. Всем очевидно, что без совместной конструктивной работы ничего не получится. Мы надеемся на роль США в урегулировании вопросов в Западной Украине, именно конструктивную роль», — заявил Путин. «Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что вмешательство России в выборный процесс было, — сказал Путин, заметив, что американцы и сами отстаивают свои интересы по всему миру. — Постоянная американская пропаганда, и на это выделяются прямые деньги. Это не влияние на наши умы? Крутаните глобус, тыкните пальцем в любое место. Везде американское вмешательство. У нас есть свое мнение, и мы его открыто высказываем». О программе «Дальневосточный гектар»

Видео Путин вспомнил про столыпинские вагоны и галстуки

По словам президента, из 92 тыс. заявок по «Дальневосточному гектару» 27 тыс. были удовлетворены. Путин отметил, что неиспользуемых земель в России больше 43 млн гектар. И перед тем как расширять программу, нужно, по словам президента, «разобраться с Дальним Востоком», разобраться с кадастром, проработать законодательную базу, чтобы «не возник вторичный рынок». В прямом эфире житель Владивостока пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара и отметил, что 100 лет назад в эпоху Столыпина, когда крестьяне массово переселялись на Восток, таких проблем не было. «Про Столыпина вы, конечно, к месту вспомнили, — ответил президент. — Только надо иметь в виду, что там были еще и “столыпинские вагоны”, куда насильственно помещали людей. И были так называемые “столыпинские галстуки”. Это не что другое, как виселица. Но, правда, надо не забывать и все то положительное, что было сделано Столыпиным для нашей страны», — отметил президент.

Но у нас смертная казнь не применяется, как вы знаете. Хотя, иногда… Ну, вы понимаете, что я имею в виду Владимир Путин

О личной жизни «Мои дети, дочери, несмотря на всякие слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут обычной жизнью», — сказал президент. «Я не хочу, чтобы они росли “принцами крови”. Я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми. Для этого им нужно обычное, рядовое общение. Стоит мне сейчас сказать возраст, имя — их не оставят в покое. Я прошу понять меня правильно и отнестись с пониманием к этой позиции», — заявил Путин и добавил, что не так давно у него родился второй внук. О состоянии российского бизнеса По словам главы государства, доступность кредитов для малого и среднего бизнеса — одна из ключевых проблем. Путин отметил, что ЦБ и дальше будет аккуратно снижать ключевую ставку.

Уровень ставки соответствует уровню развития экономики Владимир Путин

По словам Путина, подъем ключевой ставки был связан с резко растущей инфляцией. «Но ЦБ ее снижает, а следом снижают ставки и коммерческие банки, — заметил президент. — Банк России ориентируется на ситуации в экономике, на положение национальной валюты, а это очень зависит от цен на нефть. Об арктической программе Путин заявил, что Россия намерена обеспечить свой суверенитет над арктическими территориями, а также увеличить безопасность в этом регионе. «Давайте не будем забывать и о чисто военной стороне дела: с точки зрения обороноспособности страны это чрезвычайно важный регион», — подчеркнул он.

Видео Все арктические проекты будут скоординированы между собой

«Не хочется нагнетать, но специалисты знают, что американские атомные подводные лодки находятся на севере Норвегии. Подлетное время ракет — 15 минут до Москвы. Мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит. Мы должны защитить себя соответствующим образом», — сказал глава государства. О передаче Исаакиевского собора «Исаакиевский собор действительно церкви никогда не принадлежал, он числился за государством. Но он был построен как храм, как церковь, а не музей. А в Советское время он стал квамузеем атеизма, легким издевательством над религиозными чувствами людей, отметил Путин. — Музейная функция должна сохраниться. Но не нужно спекулировать на этой теме или использовать ее, как инструмент мелкой внутриполитической возни». О Керченском мосте «Керченский мост строится в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением. Но сейчас нет сомнений, что все планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Но подъездные пути — отдельная, острая тема». Путин также отметил, что мост на Сахалин тоже будет строиться. «Такие идеи были еще при Иосифе Виссарионовиче. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов. Это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны. Можно было бы организовать движение товаров из Азии в Европу, повысить значения Транссибирской магистрали. В целом стоимость по предварительным оценкам должна быть даже ниже, чем Крымский мост, — около 286 млрд рублей. Была также идея построить не мост, а тоннель», — отметил президент. О реновации жилья

Важно, чтобы права граждан не были нарушены при реализации программы. “Гладко было на бумаге, но забыли про овраги”. Руководство Москвы сказало мне, что все предусмотрело, что все дома будут строиться в шаговой доступности. Но все мы знаем, как бывает на деле Владимир Путин

«Речь идет о жилом фонде в Москве, который через 10−15 лет превратится в аварийное жилье. Москва окажется в такой же беде, как и другие регионы. Если своевременно не решить проблему, потом люди реально начнут страдать. Есть такие дома, большинство жителей которых не хотят участвовать в программе. Если не хотят, то встаскивать их насильно в программу нельзя. Мы должны соблюдать мнение большинства». «Вы знаете, какой объем аварийного жилья? 2% от всего жилого фонда. Москва эту программу делает из своего бюджета. Будет тратить 100 млрд рублей в год», — заметил президент. Об отношении к оппозиции

«Я готов разговаривать со всем, кто нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на решение стоящих перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара. Использует трудности для собственной раскрутки, чтобы разжиться на них. Оппозиция спекулирует на проблемах. Не спекулировать надо, а предлагать решение. Такие люди имеют право на диалог с властью». О коррупции «Дело не в домашних арестах и даже не посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без внимания государства и без наказания. Что касается домашних арестов и реальных сроков, вопрос должен решаться судом. Самый свежий пример — приговор в отношении бывшего руководителя в ФСИН. Он сам преступил закон, и суд вынес решение — восемь лет тюрьмы. Давайте будем полагаться на работу судебной системы. Другой инстанции, определяющей меру наказания, не существует. О важности истории 12-летняя девочка из города Солнечногорск спросила у Путина, куда бы он хотел отправиться, будь у него машина времени. «Лучше ничего не трогать. Произойдёт то, что должно быть, но с неизвестными последствиями. Но хотелось бы посмотреть, как строилась наша страна. Как строился Петербург, как наши деды побежали в Великой отечественной войне. Как принимались судьбоносные решения в истории России. У нас есть машина времени. Этот предмет называется история. Надо изучать и оценивать ее, тогда будет понятно, как действовать, чтобы построить будущее. А будущее строится сегодня».