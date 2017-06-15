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17:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Маленький житель Приморья дозвонился до президента с актуальным вопросом

Юный приморец Андрей в ходе прямой линии дозвонился до президента Владимира Путина и задал ему весьма актуальный вопрос, сообщает ИА Дейта со ссылкой на @nhk_off.

Источник: AP 2017

Ребенок, проживающий в городе Находка, заявил, что его очень волнует проблема с угольной пылью, а именно то, что ее перегружают открытым способом. «Как нам теперь жить?», — задал ребенок вопрос главе государства.

Владимир Путин внимательно выслушал мальчика и отметил, что надо смотреть, как организована работа портовых сооружений и в каком режиме они работают. Он записал необходимые данные и заверил дозвонившегося, что организует проверку по данному вопросу.

Таисия Масина.

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