Маленький житель Приморья дозвонился до президента с актуальным вопросом

Ребенок, проживающий в городе Находка, заявил, что его очень волнует проблема с угольной пылью, а именно то, что ее перегружают открытым способом. «Как нам теперь жить?», — задал ребенок вопрос главе государства.

Владимир Путин внимательно выслушал мальчика и отметил, что надо смотреть, как организована работа портовых сооружений и в каком режиме они работают. Он записал необходимые данные и заверил дозвонившегося, что организует проверку по данному вопросу.

Таисия Масина.