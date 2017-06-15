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17:18 (мск), источник: Om1.ru

Омичи так и не смогли задать вопросы президенту на прямой линии

Хотя для решения нескольких бытовых проблем местным жителям оказалось достаточно выложить в сеть видеообращение Путину.

Источник: AP 2017

Только что завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая длилась в этот раз четыре часа. Глава государства принес извинения за то, что не успел ответить на все вопросы, и попросил на него не сердиться.

Последний вопрос касался вызовов, с которыми столкнется будущий президент. Путин заявил, что на повестке борьба за рост доходов, избавление от нищеты и бараков и развитие экономики, которое обеспечит переход к следующему технологическому укладу. Финал был оптимистичным: комментируя утверждение в одном из вопросов, что все будет хорошо, Путин ответил «Подтверждаю».

За четыре часа ни один житель Омска так и не успел задать свой вопрос, хотя желающие были. Так, жители микрорайона «Азово-1» записали видеообращение с жалобой на проблемы с водопроводом и канализацией. Впрочем, на историю с коммунальными трудностями уже отреагировал региональный Следственный комитет. Еще один позитивный финал, тоже без доступа к президенту, получил случай со свалкой во дворе Нефтяников, с которой ни управляющая компания, ни администрация ничего не могла поделать три года. После публикации видеообращения местной жительницы в сети свалка исчезла за один день.

Об Омске на прямой линии неожиданно упомянул только актер Сергей Безруков — он вспомнил прошедший здесь весной культурный форум. Он поблагодарил президента за быструю реакцию на поднятую им тему финансирования детских театров.

В прошлом году, напомним, прямая линия началась с вопроса омички Екатерины Черненко об ужасающем на тот момент состоянии дорог в Омске.

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