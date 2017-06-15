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17:44 (мск), источник: Forbes

«Во-первых, я еще работаю»: Путин ответил на вопрос о своем преемнике

Глава государства отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы сформулировать свои предпочтения по поводу будущего президента страны.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин не считает зазорным определить свои предпочтения по поводу своего возможного преемника на посту главы государства, но называть его имя в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня, не стал. На вопрос «Кого вы оставите после себя?» Путин ответил:

Во-первых, я еще работаю.

И добавил, что нового президента страны, так же как главы района или области, должен определять только избиратель, российский народ.

Президент России отметил, что и сам он когда-то определится в этом вопросе. «Не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — уточнил он.

Путин отметил, что не имеет ничего против политического долголетия, если оно не противоречит законодательству. «Мы знаем, как идут политические процессы в других странах, знаем политических долгожителей, и это в принципе нормально, если находится в рамках демократических процедур и действующего закона», — сказал глава государства. «У нас закон в этом смысле никто не нарушал», — подчеркнул он.

Журналисты спросили его, будет ли еще одна прямая линия с президентом Владимиром Путиным, или эта последняя? «Если будет еще какая-то линия, то она будет только прямая», — ответил на это Путин.

На вопрос о том, какие задачи предстоит решать будущему президенту России, Путин ответил, что первая и самая главная из этих задач — обеспечить рост доходов граждан страны.

Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья, но сделать это можно исключительно развивая должными темпами нашу экономику.

Особенно важным Путин назвал решение проблемы производительности труда. «Но этого невозможно добиться без перехода к следующему технологическому укладу, а здесь нам нужна и цифровая экономика, нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны», — заявил глава государства.

В четверг, 15 июня, Путин в течение четырех часов отвечал на вопросы в ходе пятнадцатой по счету «Прямой линии с Владимиром Путиным». Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина — в декабре 2001 года.

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