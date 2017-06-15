«Во-первых, я еще работаю»: Путин ответил на вопрос о своем преемнике

Президент России Владимир Путин не считает зазорным определить свои предпочтения по поводу своего возможного преемника на посту главы государства, но называть его имя в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня, не стал. На вопрос «Кого вы оставите после себя?» Путин ответил:

И добавил, что нового президента страны, так же как главы района или области, должен определять только избиратель, российский народ.

Президент России отметил, что и сам он когда-то определится в этом вопросе. «Не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — уточнил он.

Путин отметил, что не имеет ничего против политического долголетия, если оно не противоречит законодательству. «Мы знаем, как идут политические процессы в других странах, знаем политических долгожителей, и это в принципе нормально, если находится в рамках демократических процедур и действующего закона», — сказал глава государства. «У нас закон в этом смысле никто не нарушал», — подчеркнул он.

Журналисты спросили его, будет ли еще одна прямая линия с президентом Владимиром Путиным, или эта последняя? «Если будет еще какая-то линия, то она будет только прямая», — ответил на это Путин.

На вопрос о том, какие задачи предстоит решать будущему президенту России, Путин ответил, что первая и самая главная из этих задач — обеспечить рост доходов граждан страны.