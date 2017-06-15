«Во-первых, я еще работаю»: Путин ответил на вопрос о своем преемнике
Глава государства отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы сформулировать свои предпочтения по поводу будущего президента страны.
Глава государства отметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы сформулировать свои предпочтения по поводу будущего президента страны.
Президент России Владимир Путин не считает зазорным определить свои предпочтения по поводу своего возможного преемника на посту главы государства, но называть его имя в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня, не стал. На вопрос «Кого вы оставите после себя?» Путин ответил:
Во-первых, я еще работаю.
И добавил, что нового президента страны, так же как главы района или области, должен определять только избиратель, российский народ.
Президент России отметил, что и сам он
Путин отметил, что не имеет ничего против политического долголетия, если оно не противоречит законодательству. «Мы знаем, как идут политические процессы в других странах, знаем политических долгожителей, и это в принципе нормально, если находится в рамках демократических процедур и действующего закона», — сказал глава государства. «У нас закон в этом смысле никто не нарушал», — подчеркнул он.
Журналисты спросили его, будет ли еще одна прямая линия с президентом Владимиром Путиным, или эта последняя? «Если будет еще
На вопрос о том, какие задачи предстоит решать будущему президенту России, Путин ответил, что первая и самая главная из этих задач — обеспечить рост доходов граждан страны.
Нужно избавиться от нищеты, нужно избавиться от бараков и аварийного жилья, но сделать это можно исключительно развивая должными темпами нашу экономику.
Особенно важным Путин назвал решение проблемы производительности труда. «Но этого невозможно добиться без перехода к следующему технологическому укладу, а здесь нам нужна и цифровая экономика, нужна правильная организация работы, здесь нам нужно внести существенные коррективы в административные формы, причем на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны», — заявил глава государства.
В четверг, 15 июня, Путин в течение четырех часов отвечал на вопросы в ходе пятнадцатой по счету «Прямой линии с Владимиром Путиным». Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина — в декабре 2001 года.