В Иркутской области после «прямой линии» проверят зарплаты педагогов
Министерство образования Иркутской области после прямой линии с президентом РФ проведет проверку правильности начисления заработной платы педагогам, сообщает
Министерство образования Иркутской области после прямой линии с президентом РФ проведет проверку правильности начисления заработной платы педагогам, сообщает
В ходе прямой линии поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей. Владимир Путин сказал, что средняя зарплата педагогов не должна быть в несколько раз ниже средней по экономике региона, отметив, что в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей. Путин заявил, что разницы в
Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова заявила, что «по фактам, озвученным учителем одной из общеобразовательных организаций города Шелехова в ходе прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министерством образования Иркутской области будет проведена проверка в рамках полномочий».
По данным министерства, размер ежемесячной средней заработной платы школьных педагогов в Шелехове с начала 2017 года составил 32 тысячи 215 рублей. При этом отмечается, что уровень зарплаты каждого конкретного педагога может отличаться от среднего как в большую, так и в меньшую сторону.