К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

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— Мы вели и ведём большие стройки. Только к празднованию 100-летия республики с привлечением средств частных инвесторов и бюджетных ресурсов ведётся подготовка проектов по строительству и модернизации 14 объектов здравоохранения на сумму более 15 млрд рублей, — сказал Рустэм Хамитов. — Самые крупные из них — это реконструкция зданий Республиканского кардиоцентра со строительством хирургического корпуса, а также административного здания под размещение стационара Республиканского клинического психотерапевтического центра, строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского клинического онкодиспансера, хирургического корпуса Учалинской центральной городской больницы, детской поликлиники в Туймазах и многих других объектов. В планах также — строительство в Уфе паллиативного центра, реконструкция родильного дома № 3, Республиканской станции переливания крови, создание при ней плазма-центра.

Глава республики отметил, что в Башкортостане многое делается для создания в республике современной, эффективной системы оказания медицинской помощи, обеспечения высокого её качества и доступности. Только в прошлом году в систему здравоохранения направлено 54,5 млрд рублей.