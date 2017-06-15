Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Путина спросили, считает ли он своими тех, кто берет взятки
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Умер актер Алексей Баталов
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
"Человек может найти смысл": Кончаловский о трагедии с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
17:59 (мск), источник: ИА Башинформ

К 100-летию Башкортостана будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения

УФА, 15 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения. Об этом сообщил Глава региона Рустэм Хамитов в своём выступлении на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

— Мы вели и ведём большие стройки. Только к празднованию 100-летия республики с привлечением средств частных инвесторов и бюджетных ресурсов ведётся подготовка проектов по строительству и модернизации 14 объектов здравоохранения на сумму более 15 млрд рублей, — сказал Рустэм Хамитов. — Самые крупные из них — это реконструкция зданий Республиканского кардиоцентра со строительством хирургического корпуса, а также административного здания под размещение стационара Республиканского клинического психотерапевтического центра, строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского клинического онкодиспансера, хирургического корпуса Учалинской центральной городской больницы, детской поликлиники в Туймазах и многих других объектов. В планах также — строительство в Уфе паллиативного центра, реконструкция родильного дома № 3, Республиканской станции переливания крови, создание при ней плазма-центра.

Глава республики отметил, что в Башкортостане многое делается для создания в республике современной, эффективной системы оказания медицинской помощи, обеспечения высокого её качества и доступности. Только в прошлом году в систему здравоохранения направлено 54,5 млрд рублей.

Руководитель региона поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

— Ваш труд всегда был и будет одним из самых востребованных в обществе. Именно здоровье во многом определяет качество жизни человека, социальное благополучие каждой семьи, будущее республики и страны в целом, — подчеркнул Рустэм Хамитов, обращаясь к медикам. — Почти 84 тысячи врачей и медсестёр, санитаров и специалистов из разных сфер работают в наших лечебных учреждениях. Сохраняя верность призванию, своим трудолюбием, внимательным отношением вы помогаете людям преодолевать недуги, возвращаете их к активной полноценной жизни. Сердечное вам спасибо за ваш благородный и напряжённый труд!

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин в ходе общения с россиянами ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Образ национального кинематографа: в Москве умер Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь