Черновол считает, что организатора ее избиения Нетребко довели до самоубийства

«По моему глубокому убеждению г-н Нетребко играл какую-то роль в моем деле, но совсем небольшую и совсем не ту, которая сейчас подается», — заметила депутат.

Народный депутат Украины Татьяна Черновол убеждена, что Олега Нетребко, который является ключевым свидетелем по делу о нападении на нее в 2013 году, довели до самоубийства.

Она добавила, что ей «достоверно известно», что Нетребко предлагалась сделка со следствием с тем, чтобы он «вывел на след реальных организаторов и реальных заказчиков того покушения».

Она добавила, что ей «достоверно известно», что Нетребко предлагалась сделка со следствием с тем, чтобы он «вывел на след реальных организаторов и реальных заказчиков того покушения».

«Но Нетребко от этого отказался, хотя речь шла о том, что в случае отказа на него будут вешать вообще всех собак», — сообщила она.

«Нетребко был очень напуган, потому что не идти на сделку со следствием, это значит, что там у него были очень серьезные угрозы», — подчеркнула Чорновол.

Депутат считает, что за делом о покушении на нее «стоят весьма влиятельные лица, и абсолютно убеждена, что Нетребко довели до самоубийства».

«Я не думаю, что его повесили в СИЗО. Я считаю, что создали такие условия, что он должен был повеситься. Есть определенные факты, позволяющие считать, что это все исходит от Иванющенко (речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов Юрии Иванющенко, который обвиняется в хищении госсредств в особо крупных размерах — УНИАН)», — заметила Чорновол.

Она не исключает, что могли быть угрозы о расправе с близкими Нетребко с тем, чтобы тот не давал показания.

«Нетребко мог дать показания о том, кто на самом деле был организатором покушения на меня, потому что Нетребко никаким организатором не был. У него даже мотивов никаких не было. Я никогда до этого не была в Днепродзержинске. Никогда не было никаких проблем с криминалитетом этого города. Поэтому он не был организатором, но к избиению имел отношение», — считает Чорновол.

«Думаю, что роль Нетребко специально преувеличена», — отметила она.

По ее словам, этот «ложный путь» расследования был начат еще при прежнем президенте Викторе Януковиче.

Чорновол подчеркнула, что, если бы Нетребко начал давать показания, то «следствие пошло в правильном направлении — поиске настоящих организаторов и настоящих заказчиков».