В МВД отчитались о неготовности проекта «Стена» и недостатке денег

В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в «Европейский вал». Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

«Сейчас проект реализован примерно на 14%, ведь проводить работы в полной мере не позволяет определенный недостаток финансирования. Всего государственным бюджетом в 2015—2016 годах на мероприятия по обустройству было выделено 600 миллионов гривен (около 23 тысяч долларов), которые реализованы в полном объеме. В этом году уже получено 50 из запланированных 200 миллионов гривен (7,7 тысячи долларов)», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.