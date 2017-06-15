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19:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В МВД отчитались о неготовности проекта «Стена» и недостатке денег

По данным МВД, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Обустройство госграницы между Украиной и Россией не удается закончить из-за недостаточного финансирования, проект реализован примерно на 14%, заявил замминистра внутренних дел Вадим Троян.

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В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта «Стена», который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Позднее проект переименовали в «Европейский вал». Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 160 миллионов долларов по текущему курсу). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое.

«Сейчас проект реализован примерно на 14%, ведь проводить работы в полной мере не позволяет определенный недостаток финансирования. Всего государственным бюджетом в 2015—2016 годах на мероприятия по обустройству было выделено 600 миллионов гривен (около 23 тысяч долларов), которые реализованы в полном объеме. В этом году уже получено 50 из запланированных 200 миллионов гривен (7,7 тысячи долларов)», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ведомства, на границе с РФ уже оборудованы 273,5 километра противотранспортных рвов, почти 170 километров рокадной дороги и более 83 километров металлического заградительного забора, развернуты комплексы видеоконтроля и сигнализации.

«Сейчас, как видим, только часть границы обустроена. Еще необходимо обустроить 2 тысячи километров границы с Россией, 409 километров — это Луганская и Донецкая области, где проходит АТО, и как эта территория отойдет к Украине, там поставим такие конструкции. Часть границы в Черниговской области уже обустроена. Но еще, мы считаем, необходимо полностью обустроить границу с Молдовой, особенно на приднестровском участке», — цитирует Трояна пресс-служба.

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