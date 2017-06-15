В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрили концепцию реинтеграции Донбасса.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрили концепцию реинтеграции Донбасса.
Об этом говорится в сообщении
«Концепция закона в целом была поддержана. Одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент», — сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.
Участие в заседании круглого стола приняли эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности, а также представители органов государственной власти.