В СНБО одобрили концепцию реинтеграции Донбасса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза. Как отмечается, в рамках анонсированного секретарем СНБО Александром Турчиновым круглого стола состоялось обсуждение законопроекта «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей».

«Концепция закона в целом была поддержана. Одновременно поступило много предложений и замечаний, большинство из которых будут учтены при подготовке окончательной версии проекта, который будет подан президенту Украины для внесения в парламент», — сообщил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.

Участие в заседании круглого стола приняли эксперты по внешнеполитическим и оборонным вопросам, вопросам безопасности, а также представители органов государственной власти.