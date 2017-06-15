Сенат вывел НАСА из-под предусмотренных новым законопроектом санкций против РФ

Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос».

Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса

Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов НАСА.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. «Это подарок российскому военно-промышленному комплексу», — сказал сенатор. По его словам, «всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям».

Как известно, США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 году ограничениями на ВТС с Россией США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако, по оценке специалистов, на это потребуется время.

14 июня сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. На подпись президента США Дональда Трампа в Белый дом США документ поступит после того, как будет принят Конгрессом. Для этого он предварительно должен также быть одобрен Палатой представителей.