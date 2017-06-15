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19:35 (мск), источник: Интерфакс

Сенат вывел НАСА из-под предусмотренных новым законопроектом санкций против РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Сенат США одобрил поправку в законопроект о санкциях в отношении Ирана и России, который выводит НАСА из-под действия санкций.

Источник: NASA

Как передал корреспондент «Интерфакса», поправка была принята подавляющим числом голосов.

Один из авторов поправки, сенатор от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер, заявил, что в случае принятия законопроекта без предложенной им поправки «мы потеряем огромную часть наших возможностей по доступу в космос».

Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса
Кори Гарднер
сенатор от штата Колорадо

Он подчеркнул, что отказ от этой поправки может повлечь за собой прекращение ряда проектов НАСА.

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В свою очередь, сенатор Джон Маккейн выступил резко против принятия данной поправки. «Это подарок российскому военно-промышленному комплексу», — сказал сенатор. По его словам, «всегда есть законодатели и лоббисты, которые выступают за продолжение и даже углубление нашего сотрудничества по российским ракетным двигателям».

Как известно, США используют российские двигатели РД-180, которыми оснащены РН Atlas 5 американской United Launch Allianсе (ULA). В связи с введенными в 2014 году ограничениями на ВТС с Россией США планируют полностью отказаться от использования ракетных двигателей, однако, по оценке специалистов, на это потребуется время.

14 июня сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение санкций в отношении России. На подпись президента США Дональда Трампа в Белый дом США документ поступит после того, как будет принят Конгрессом. Для этого он предварительно должен также быть одобрен Палатой представителей.

Комментарии
2
алексей кириллович
нет. просто дальнейшая работа в освоен. космоса как Америке, так и России в одиночку не под силу
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Сергей Костенко
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