Николай Меркушкин поздравил Геннадия Аншакова с юбилеем

«Геннадий Петрович, вы прожили такую жизнь! Более 30 лет проработали первым заместителем генерального конструктора, работали так вдохновенно, так творчески. Об этом говорят и те награды, которые вы носите на груди», — обратился к юбиляру глава региона.

Трудовой путь Геннадия Аншакова, отмеченный званием Героя Социалистического Труда, орденами Ленина Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Ленинской и Государственной премиями, по словам губернатора, вызывает гордость за то, что мы живем рядом с таким человеком.

«Столько, сколько сделали вы для Самарского края, для России и, наверно, для всего человечества, не каждый может себе и представить», — отметил глава региона.

Вручая юбиляру приветственный адрес и памятные подарки, Николай Меркушкин еще раз пожелал ему всего наилучшего: «Дай бог вам успехов, здоровья, оставайтесь лучшим. Чтобы мы и через 10, и через 20 лет могли собраться здесь и отметить вновь очередной значимый этап вашей жизни. Спасибо вам, так держать!».