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20:29 (мск), источник: УНИАН

Порошенко подписал закон о водоснабжении

Целью закона является совершенствование законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения.

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2047-VIII «О внесении изменений в закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба президента.

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Целью закона является совершенствование законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.

«Реализация закона создаст условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшение качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», — говорится в сообщении.

Документом, в частности, определены полномочия органов власти об утверждении правил приема сточных вод в системы централизованного водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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