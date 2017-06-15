Мами представил нового председателя городского суда Алматы
Ранее занимавший эту должность Акжан Ештай скончался 14 мая.
Ранее занимавший эту должность Акжан Ештай скончался 14 мая.
Председатель Верховного суда РК Кайрат Мами представил нового председателя Алматинского городского суда. Им стал Нургазы Абдиканов, занимавший ранее должность председателя Акмолинского областного суда, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Высоко оценив его работу на прежней должности, председатель высшего судебного органа страны отметил:
«Нургазы Абенович многим из присутствующих давно знаком.
В свое время он работал судьей в Алматы и Верховного Суда.
Мами выразил уверенность, что многолетний профессиональный и жизненный опыт Абдиканова помогут ему в работе на новом месте.
Участники совещания минутой молчания почтили память безвременно ушедшего из жизни бывшего председателя данного суда — Ештая Акжана Жайлаухановича.
Абдиканов Нургазы Абенович родился в 1962 году.
В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, доктор юридических наук.
С 1982 по 1990 годы служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях. 1990−1996 годы работал преподавателем, старшим преподавателем
В 1997—2002 годы — судья Алматинского городского суда.
В 2002—2005 годы — председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.
В 2005—2009 годы — судья Верховного Суда.
В 2009—2017 годы — председатель
Абдиканов награжден медалями: «За безупречную службу», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Астананың 10 жылдығы».
Автор монографии, ряда учебных пособий и статей.