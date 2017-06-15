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21:26 (мск), источник: Nur.kz

Мами представил нового председателя городского суда Алматы

Ранее занимавший эту должность Акжан Ештай скончался 14 мая.

Источник: Nur.kz

Председатель Верховного суда РК Кайрат Мами представил нового председателя Алматинского городского суда. Им стал Нургазы Абдиканов, занимавший ранее должность председателя Акмолинского областного суда, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Высоко оценив его работу на прежней должности, председатель высшего судебного органа страны отметил:

«Нургазы Абенович многим из присутствующих давно знаком.

В свое время он работал судьей в Алматы и Верховного Суда.

Мами выразил уверенность, что многолетний профессиональный и жизненный опыт Абдиканова помогут ему в работе на новом месте.

Участники совещания минутой молчания почтили память безвременно ушедшего из жизни бывшего председателя данного суда — Ештая Акжана Жайлаухановича.

Абдиканов Нургазы Абенович родился в 1962 году.

В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, доктор юридических наук.

С 1982 по 1990 годы служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях. 1990−1996 годы работал преподавателем, старшим преподавателем Алма-Атинской высшей школы государственного следственного комитета Республики Казахстан.

В 1997—2002 годы — судья Алматинского городского суда.

В 2002—2005 годы — председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.

В 2005—2009 годы — судья Верховного Суда.

В 2009—2017 годы — председатель Северо-Казахстанского и Акмолинского областных судов.

Абдиканов награжден медалями: «За безупречную службу», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Астананың 10 жылдығы».

Автор монографии, ряда учебных пособий и статей.

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