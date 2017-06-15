В Турции 23 военных получили пожизненный срок из-за участия в попытке госпереворота

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Суд Турции вынес вердикт о лишении свободы в отношении 23 человек, которые приняли участие в неудавшемся путче в июле 2016 года, сообщает в четверг турецкая пресса.

В соответствии с судебным решением, военные признаны виновными в «попытке изменить государственный строй силовым путем» и «насильственном удержании» главы администрации президента Фари Касырги.

По словам стороны обвинения, эти люди признаны виновными в интернировании Касырги, которого они поместили в машину «скорой помощи» против его воли, затем доставили на авиабазу «Акынджи» в Анкаре.

Кроме того, бывший командир полка президентской гвардии Мухсин Кутси Барыш осужден на 12 лет лишения свободы. Еще двое обвиняемых оправданы.

Это стало первым решением турецкого суда по делу о попытке госпереворота.