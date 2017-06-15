Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: представитель Киева рассказал, к чему привел безвиз с ЕС
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
20Скончался актер Алексей Баталов
21:49 (мск), источник: Интерфакс

В Турции 23 военных получили пожизненный срок из-за участия в попытке госпереворота

Это стало первым решением турецкого суда по делу о попытке госпереворота.

Источник: Reuters

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Суд Турции вынес вердикт о лишении свободы в отношении 23 человек, которые приняли участие в неудавшемся путче в июле 2016 года, сообщает в четверг турецкая пресса.

Читайте также
Эрдоган заявил о планах «немедленно» обсудить введение смертной казни

В соответствии с судебным решением, военные признаны виновными в «попытке изменить государственный строй силовым путем» и «насильственном удержании» главы администрации президента Фари Касырги.

По словам стороны обвинения, эти люди признаны виновными в интернировании Касырги, которого они поместили в машину «скорой помощи» против его воли, затем доставили на авиабазу «Акынджи» в Анкаре.

Кроме того, бывший командир полка президентской гвардии Мухсин Кутси Барыш осужден на 12 лет лишения свободы. Еще двое обвиняемых оправданы.

Это стало первым решением турецкого суда по делу о попытке госпереворота.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года.

Она была быстро подавлена силами безопасности.

Комментарии
4
Маска Зорро
Держат таких для отвода глаз.
А реальных-расстреливают средь бело дня на площадях
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Пётр Петров
Думаю,что люди ,как сельдь в океане...А ,что делать.?.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Иванов
А сикир-башка ???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Сенат вывел НАСА из-под санкций против РФ
Образ национального кинематографа: в Москве умер Алексей Баталов
Около мечети Кабула произошел взрыв
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
Спорт
Турнир, который нужно выиграть: сборная РФ готовится к КК-2017 В четверг сборная России провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в Санкт-Петербург, где в субботу сыграет в матче открытия Кубка конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь