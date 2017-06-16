Самарские власти прокомментировали вопрос Путину о лишении ветеранов льгот

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в конце «Прямой линии» зачитал самостоятельно отобранный им вопрос о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин лишает ветеранов федеральных пособий. «В 2017 году с учетом возможностей бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей», — сказал Чернышев, комментируя вопрос адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии» о том, что самарских ветеранов лишили льгот. Федеральный закон, предоставляющий право регионам устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов соцподдержки был принят в 2015 году. По информации правительства региона, это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся — людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации. Как отметил Илья Чернышев, 19,5 тысяч рублей — это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. По его словам, принятый в Самарской области уровень — один из самых высоких в стране, в некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы.

Отмена льгот вызвала широкий общественный резонанс в Самарской области. В Самаре и Тольятти прошло несколько митингов и марш против отмены льготы для пенсионеров.