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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Самарские власти прокомментировали вопрос Путину о лишении ветеранов льгот

В Самарской области были введены критерии нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий граждан, в том числе для ветеранов труда, при этом, выплаты для тех, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей, сохранились, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики правительства региона Илья Чернышев.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в конце «Прямой линии» зачитал самостоятельно отобранный им вопрос о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин лишает ветеранов федеральных пособий.

«В 2017 году с учетом возможностей бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей», — сказал Чернышев, комментируя вопрос адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время «Прямой линии» о том, что самарских ветеранов лишили льгот.

Федеральный закон, предоставляющий право регионам устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов соцподдержки был принят в 2015 году. По информации правительства региона, это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся — людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации. Как отметил Илья Чернышев, 19,5 тысяч рублей — это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. По его словам, принятый в Самарской области уровень — один из самых высоких в стране, в некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы.

Отмена льгот вызвала широкий общественный резонанс в Самарской области. В Самаре и Тольятти прошло несколько митингов и марш против отмены льготы для пенсионеров.

Как сообщили в правительстве Самарской области, за счет освободившихся средств размер социального пособия малоимущим был увеличен почти в 3,5 раза. По данным областных властей, была проиндексирована выплата приемным и опекаемым детям и замещающим родителям, опекунам, до 50% был увеличен размер компенсации за коммунальные услуги многодетным семьям и введена новая единовременная выплата выпускникам-сиротам.

В региональном правительстве подчеркнули, что расходы на содержание органов власти сократились на два миллиарда рублей, была снижена зарплата чиновников на 10%, сокращается правительственный автопарк, ликвидируются вакансии.

Ранее сообщалось, что самарская губернская дума по инициативе правительства региона внесла поправки в областное законодательство, исключающие из числа получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также ветеранов, чья пенсия превышает 19,5 тысячи рублей. После вступления в силу поправок выплаты лишатся 38% от общего числа льготников — 175 тысяч человек. Предполагаемая экономия областного бюджета должна составить 792,3 миллиона рублей.

Отмена льгот вызвала широкий общественный резонанс в Самарской области. В Самаре и Тольятти прошло несколько митингов и марш против отмены льготы для пенсионеров. Один из организаторов марша пенсионеров в Самаре депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев был задержан полицией и оштрафован судом.

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