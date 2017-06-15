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21:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман: реинтеграция Донбасса должна проходить по хорватскому сценарию

По словам премьера Владимира Гройсмана, в правительстве создали совместную группу, в которую входят представители правительства Хорватии. Кабмин планирует «перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Премьер Владимир Гройсман призвал использовать опыт Хорватии в разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса.

По его словам, после установления контроля над границей с РФ, украинское правительство «должно восстанавливать утраченные объекты инфраструктуры, а также проводить активную работу по привлечению людей к жизни в мирной Украине».

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«В пример чиновники должны взять Хорватию, которая после кровопролитной войны, спровоцированной режимом Слободана Милошевича, вернула себе утраченные территории, а впоследствии восстановила мир и в обществе», — цитирует Гройсмана в четверг сайт ТСН украинского телеканала «1+1».

Глава Кабмина подчеркнул, что в ближайшие дни законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть внесен на рассмотрение в парламент. «Хорватия имеет очень важный опыт в этом вопросе. Вы все знаете о тех событиях, которые развивались на Балканах. Мы создали совместную группу, туда входят представители правительства Хорватии и представители правительства Украины, мы будем нарабатывать совместно и перенимать тот опыт, который был достаточно эффективен в их стране», — заявил Гройсман.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить «антитеррористическую операцию» в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены «режима АТО» до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

В прошлом году хорватский премьер Андрей Пленкович заявил, что страна готова оказать помощь властям Украины в реинтеграции Донбасса, поскольку Хорватия имеет личный опыт реинтеграции территорий, когда в начале 1990-х годов она потеряла контроль над четвертью своих земель.

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