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09:36 (мск), источник: "Российская газета"

Совет ЕС в понедельник продлит санкции против Крыма

Совет Евросоюза по иностранным делам намерен продлить на год — до 23 июня 2018 года — введенные после воссоединения Крыма с Россией ограничительные меры против российских физических и юридических лиц.

Такое решение, вероятнее всего, будет принято в понедельник 19 июня на заседании совета в Люксембурге. Проект такого решения содержится в коммюнике, распространенном сегодня на заседании совета глав МИД ЕС в Брюсселе.

В документе содержится напоминание, что санкции включают в себя запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, а также для нефтегазовой и горной отраслей.

«Эти меры применяются к гражданам ЕС и предприятиям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничивается территорией Крыма и Севастополя», — подчеркивается в коммюнике.

При этом европейские СМИ со ссылкой на источник в руководстве ЕС сообщают, что в понедельник будет продлено только действие санкций против Крыма и Севастополя, в то время как продление мер экономического характера против России — так называемых «секторальных санкций», введенных в связи с военным конфликтом на Донбассе — в повестке заседания Совета ЕС в понедельник не значится.

«Но работа по ним еще идет», — цитируют европейские агентства свой источник.

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