Мэр Николаева прокомментировал свое исчезновение с сессии горсовета

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал себя «суперменом», когда комментировал свой так называемый побег от правоохранителей.

«Первое — через балкон я не перелезал, второе — выходил я из здания через дверь. Через дверь, которая входная дверь в горисполком», — сообщил Сенкевич в эфире «112 Украина».

На вопрос журналистов, как он оказался в левом крыле, Сенкевич начал объяснять, но журналисты его перебили шуточным вопросом: не Бэтмэн ли он.

«Послушайте, здесь на втором этаже есть проход между… Я супермен», — сказал Сенкевич.

Местные издания сообщали, что после «побега» он провел некоторое время в кабинете губернатора Николаевской области Алексея Савченко.

Мэру города Николаев Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупционном нарушении. Протокол вручили Сенкевичу в малом зале горсовета. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.