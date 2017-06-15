Российских дипломатов лишили права бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

В предыдущие годы местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам диппредставительства РФ и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.

В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города $20, для всех остальных — $50−60.

«Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тему, что происходит в федеральном правительстве», — заявил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино. «Если наши жители должны платить, им тоже придется».

Он добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за $60 (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.

В конце 2016 года США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.