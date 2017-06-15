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23:28 (мск), источник: Интерфакс

Российских дипломатов лишили права бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк отказали российским дипломатам в праве на бесплатное посещение городских пляжей, сообщает в четверг CBS New York.

Источник: AP 2017

В предыдущие годы местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам диппредставительства РФ и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.

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В Ойстер-Бэе, который находится на острове Лонг-Айленд, располагается четыре крупных пляжа. Вход на каждый из них стоит для жителей города $20, для всех остальных — $50−60.

«Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тему, что происходит в федеральном правительстве», — заявил главный инспектор Ойстер-Бэя Джозеф Саладино. «Если наши жители должны платить, им тоже придется».

Он добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за $60 (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.

В конце 2016 года США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.

Кроме того, санкции подразумевали закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались «в целях разведки».

Комментарии
6
Kлeвeр Удaчи
Правильно делают. Раз жители города все платят, то почему бесплатно должен пользоваться кто-то другой.... Нам бы так научиться поступать со своими..
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Игорь Жирехин
да у них много запретов. штраф за самоубийство с небоскреба.....
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Евгений Смольянов
Клевер неудачи! У вас видимо раздвоение личности!?
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