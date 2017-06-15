Российских дипломатов лишили права бесплатного входа на пляжи в Нью-Йорке
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Власти города
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Власти города
В предыдущие годы местная администрация каждое лето выдавала 100 бесплатных пропусков сотрудникам диппредставительства РФ и их семьям. Однако теперь им придется наравне с другими посетителями платить за возможность позагорать и искупаться.
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«Наше решение не имеет абсолютно никакого отношения к тему, что происходит в федеральном правительстве», — заявил главный инспектор
Он добавил, что предложил дипломатам РФ приобрести сезонные пропуска за $60 (по цене, за которую их покупают резиденты Ойстер-Бея), однако ответа пока не получил.
В конце 2016 года США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В частности, госдепартамент объявил персонами
Кроме того, санкции подразумевали закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в