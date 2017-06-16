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09:03 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежский педуниверситет потратит 21,5 млн рублей на реставрацию фасада главного корпуса

В четверг, 15 июня 2017 года, Алексей Гордеев встретился с ректором Воронежского государственного педуниверситета Сергеем Филоненко.

Руководитель вуза сообщил главе региона о том, что в 2016-м ВГПУ заключил с преподавателями и профессорами эффективный контракт. За первое полугодие 2017 года по результат работы сверх установленной зарплаты произведено выплат на 17 млн рублей. Это позволяет учебному заведению выполнять майский указ Владимира Путина.

Сергей Филоненко заявил о готовности ВГПУ за свой счет отреставрировать фасад главного здания учебного корпуса, объекта культурного наследия.

«Подготовлен проект. Его сумма составляет 21,5 млн рублей, — отметил ректор. — Заявка направлена на рассмотрение в Миноборнауки».

Ректор ВГПУ сообщил также о том, что вуз выиграл два гранта на финансирование фундаментальных научных исследований по математике и физике ученых ВГПУ. Министерство профинансирует 30 млн рублей.

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