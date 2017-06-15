Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Врачи успешно провели редкую операцию по разделению близнецов
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Человек может найти смысл": Кончаловский о трагедии с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Теракт в Лондоне
15 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Рева заявил о существенном увеличении фонда заработной платы

По словам министра социальной политики, до конца текущего года фонд оплаты труда будет составлять 796 млрд грн, то есть «на 130 млрд больше, чем ранее прогнозировали».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. До конца 2017 года фонд оплаты труда составит больше, чем планировалось изначально, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте также
В Кабмине подсчитали, что средняя зарплата украинцев выросла на 40%

«Если мы говорим о фонде заработной платы, то мы прогнозировали в прошлом году, что фонд оплаты труда в целом по стране на этот год составит 666 млрд грн. Сегодня утвержден прогноз, что до конца года этот фонд оплаты труда будет составлять 796 млрд грн, или на 130 млрд больше, чем мы даже себе прогнозировали», — сказал министр в эфире телеканала «112 Украина».

Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1544 гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен. Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год. Согласно документу, прожиточный минимум с 1 мая снова поднимут — до 1624 гривен, а с 1 декабря — до 1700 тысячи гривен.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен и с дефицитом около 142 миллиардов гривен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил на вопрос о коррумпированности чиновников
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Сенат вывел НАСА из-под санкций против РФ
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Турнир, который нужно выиграть: сборная РФ готовится к КК-2017 В четверг сборная России провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в Санкт-Петербург, где в субботу сыграет в матче открытия Кубка конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
10 звезд-мужчин с самыми пухлыми губами Обычно подобные подборки почему-то составляют только про женщин. Мы решили, что это неправильная тенденция
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь