Полиция в США объявила в розыск охранников Эрдогана

В розыск также объявлены три офицера турецкой полиции, четыре гражданина США турецкого происхождения, двоих из которых арестовали еще в мае, и два канадца.

Министерство иностранных дел Турции в связи с этим вызвало для объяснений посла США в Анкаре Джона Басса. «Постановление властей США о выдаче ордеров на арест турецким охранникам не является независимым или объективным», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Послу США сообщили, что решение, принятое американскими властями, ошибочно, предвзято и не имеет правовых оснований и что потасовка у резиденции турецкого посла в Вашингтоне произошла в результате неспособности сотрудников службы безопасности США принять необходимые меры.

МИД Турции отметил, что такого инцидента не произошло бы, если бы власти США предприняли надлежащие меры, которые они принимают во время аналогичных визитов на высоком уровне.

16 мая, во время визита Эрдогана в США, его противники устроили демонстрацию у резиденции посла Турции в Вашингтоне. Между протестующими и охраной президента завязалась перебранка, а потом и драка, в ходе которой пострадали девять человек. Сам Эрдоган заявил, что акцию устроили члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сторонники Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре называют организатором неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году.