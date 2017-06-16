Харбин и Владивосток стали побратимами

Договор о побратимских отношениях подписали исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь.

Харбин стал пятнадцатым побратимом столицы Приморья. Это позволит укрепить исторические связи между Владивостоком и Харбином, более динамично развивать и реализовывать совместные экономические, культурные, образовательные, спортивные, туристические проекты.

Напомним, что первым побратимом столицы Приморья стал в феврале 1991 года японский город Ниигата — сообщает городская администрация.

Полный список побратимов Владивостока по состоянию на 16 июня 2017 года: Пусан и Инчон (Республика Корея), Сан-Диего, Такома и Джуно (США), Далянь, Яньбянь-Корейский автономный округ и Харбин (КНР), Ниигата, Хакодатэ и Акита (Япония), Вонсан (КНДР), Манта (Эквадор) Кота-Кинабалу (Малайзия), а также российский город Владикавказ.

Михаил Грач.