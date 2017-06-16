Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Неудобные вопросы в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Откровенный клип Бузовой обсуждают в Сети (видео)
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Кончаловский поведал, как пережил трагедию с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Скончался актер Алексей Баталов
03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Харбин и Владивосток стали побратимами

Установление побратимских связей между Владивостоком и Харбином состоялось в Китае, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Договор о побратимских отношениях подписали исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов и мэр Харбина Сун Сибинь.

Харбин стал пятнадцатым побратимом столицы Приморья. Это позволит укрепить исторические связи между Владивостоком и Харбином, более динамично развивать и реализовывать совместные экономические, культурные, образовательные, спортивные, туристические проекты.

Напомним, что первым побратимом столицы Приморья стал в феврале 1991 года японский город Ниигата — сообщает городская администрация.

Полный список побратимов Владивостока по состоянию на 16 июня 2017 года: Пусан и Инчон (Республика Корея), Сан-Диего, Такома и Джуно (США), Далянь, Яньбянь-Корейский автономный округ и Харбин (КНР), Ниигата, Хакодатэ и Акита (Япония), Вонсан (КНДР), Манта (Эквадор) Кота-Кинабалу (Малайзия), а также российский город Владикавказ.

Михаил Грач.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США поздравили россиян с Днем России с трехдневным опозданием
Путин в ходе «Прямой линии» ответил почти на 70 вопросов
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
Десять человек пострадали в Нью-Йорке после наезда автомобиля
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь