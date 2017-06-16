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03:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Генпрокуратура после обращения к Путину направила проверку в Находку

Проблемой угольной пыли теперь займутся на высшем уровне.

Источник: РИА "Новости"

Дальневосточная транспортная прокуратура РФ проверит исполнение законодательства при перевалке угля в порту приморского города Находка. Об этом распорядилась Генеральная прокуратура РФ после «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации морского порта и соответствующих государственных контролирующих органов», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что при наличии оснований, меры реагирования будут приняты незамедлительно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июня, к Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» обратился житель Находки Андрей Боль. Мальчик сказал, что угольную пыль из порта несёт на город, и спросил президента, как людям дальше жить.

Президент пообещал юному приморцу изучить ситуацию и отреагировать так, чтобы людям и экологии ущерб был минимизирован.

«Андрюш, мы с тобой вместе посмотрим», — ответил глава государства.

Уже после окончания «Прямой линии» губернатор Приморского края Владимир Миклушевский рапортовал, что решение проблемы угольной пыли в Находке он доведёт до логического конца. По его словам, в понедельник, 19 июня, в тестовом режиме установят контрольный датчик для мониторинга воздуха в городе. Система будет работать в круглосуточном режиме, все данные — в открытом доступе в Интернете.

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