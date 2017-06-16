Вячеслав Шпорт встретился с руководством компании «Ремсталь» в Советско-Гаванском районе
В ходе рабочей поездки в
В ходе рабочей поездки в
Первый из них — строительство на территории морского порта
Во время посещения площадки Вячеслав Шпорт встретился с руководством компании. Они обсудили вопросы, связанные с соблюдением экологических требований при перевалке угля. Напомним, в конце апреля в районе прошел митинг: жители потребовали остановить перевалку угля открытым способом.
Сейчас по решению Росприроднадзора перевалка данного груза на предприятии приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению. Компания уже разработала комплекс природоохранных мер. Так, закуплено специальное оборудование, ведется монтаж пылезащитных экранов по периметру производственной территории и установка мачт для снегогенераторов. Кроме того, обустраивается ливневая канализация. Компания продолжает работы по устранению выявленных нарушений.
После посещения площадки «Ремстали» Вячеслав Шпорт провел совещание по
Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки Вячеслав Шпорт посетил строительные площадки полигона по утилизации твердых бытовых отходов и новой ТЭЦ.