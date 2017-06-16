Вячеслав Шпорт встретился с руководством компании «Ремсталь» в Советско-Гаванском районе

Первый из них — строительство на территории морского порта транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов. Его мощность составит один миллион тонн в год. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Второй проект — перевалка угля на причале, принадлежащем компании. Предприятие вложило свыше 2 млрд рублей.

Во время посещения площадки Вячеслав Шпорт встретился с руководством компании. Они обсудили вопросы, связанные с соблюдением экологических требований при перевалке угля. Напомним, в конце апреля в районе прошел митинг: жители потребовали остановить перевалку угля открытым способом.

Сейчас по решению Росприроднадзора перевалка данного груза на предприятии приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению. Компания уже разработала комплекс природоохранных мер. Так, закуплено специальное оборудование, ведется монтаж пылезащитных экранов по периметру производственной территории и установка мачт для снегогенераторов. Кроме того, обустраивается ливневая канализация. Компания продолжает работы по устранению выявленных нарушений.

После посещения площадки «Ремстали» Вячеслав Шпорт провел совещание по социально-экономическому развитию района. Губернатор региона встретился с активом местного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Собравшиеся также уделили внимание вопросам экологической безопасности.

Как сообщалось ранее, в ходе рабочей поездки Вячеслав Шпорт посетил строительные площадки полигона по утилизации твердых бытовых отходов и новой ТЭЦ.