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07:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске создадут первый в стране кластер социальных инноваций

В Подмосковье под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко прошел II Форум социальных инноваций регионов России. Губернатор Омской области Виктор Назаров презентовал на нем кластер социальных инноваций. Регион был пионером в области социального предпринимательства, поэтому оказался лучше других готов к такому шагу.

— Семь лет назад мы начали развивать эту сферу, — сообщил Виктор Назаров. — Сначала у нас открывались частные детские сады и пансионаты для пожилых людей, потом — реабилитационные и оздоровительные центры. Сейчас осваиваем новые ниши — спорт, туризм, социальное обслуживание. И пришли к пониманию того, что необходима структура, которая будет консолидировать предпринимателей и координировать их работу. И в этом году создали кластер социальных инноваций. Ежедневно его услугами пользуется около 640 жителей региона. И это число будет расти.

По словам губернатора, плюсы кластера в том, что предприниматели объединяются и предоставляют уже целый комплекс услуг. Например, юные омичи, пребывая в детском саду, могут получать медицинские услуги.

А люди с ограниченными возможностями, находясь в центре реабилитации, параллельно учатся работать на компьютере.

Кластер дает предпринимателям возможность расширить масштабы бизнеса, разделить издержки. Работая в команде, легче избежать ошибок и повысить конкурентоспособность на рынке. Между тем, чтобы развиваться более уверенно и динамично, социальному бизнесу, который в принципе не может быть слишком прибыльным, необходимо особое участие государства.

— На федеральном уровне сегодня создано достаточно инструментов поддержки, но ориентированы они на традиционные производственные кластеры, — считает Виктор Назаров. — Поэтому важно законодательно закрепить понятие «социальное предпринимательство». Омская область уже предоставляет такому бизнесу субсидии, налоговые каникулы и арендные льготы. Аналогичные и другие преференции необходимо выводить на уровень государственных программ.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, соответствующий законопроект в Минэкономразвития РФ уже подготовлен, и сейчас важно не затягивать с его принятием.

— Без эффективного социального развития не будет и эффективного экономического развития, — полагает Валентина Матвиенко.

Стоит напомнить, что первый Форум социальных инноваций регионов России состоялся именно в Омске. В Омской области в сфере социального бизнеса работает уже около 1 800 компаний и индивидуальных предпринимателей, создано более шести тысяч рабочих мест. Благодаря этому в регионе удалось полностью решить проблему очередей в детские сады и дома престарелых. В области также действует школа социального предпринимательства, обучение в которой прошло около 600 человек. А омский центр инноваций социальной сферы наладил связи уже с двадцатью регионами страны.

— Мы включили зеленый свет предпринимателям, чтобы создать конкуренцию в сфере предоставления социальных услуг, — делится опытом глава региона Виктор Назаров. — В результате у граждан появилась возможность выбирать, куда обращаться, — в государственные пансионаты, детсады, клубы, медицинские и юридические учреждения или частные. Такой подход помогает не только улучшить качество услуг, но и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Эту точку зрения разделяют и другие участники Форума социальных инноваций регионов России.

— Сегодня во многих отраслях предприниматели успешно конкурируют с государственным сектором, предоставляя социальные услуги высокого качества, — отметила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. — Препятствием для развития конкуренции здесь является уровень тарифов на услуги, которые установлены государством. И нам придется поработать, чтобы негосударственные и государственные учреждения получали одинаковый доступ к рынку услуг.

— Важно также предусмотреть в федеральном бюджете средства на господдержку региональных проектов строительства социальных учреждений, — отметил министр труда РФ Максим Топилин. — Это гораздо дешевле, чем строить за счет государства те или иные объекты.

Все эти предложения нашли отражение в резолюции форума.

Кстати.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, выступая на Форуме социальных инноваций регионов, отметила вклад Виктора Назарова в реализацию государственной социальной политики, вручив ему персональную благодарность.

Между тем

В детских лагерях Омской области отдохнет более 67 тысяч юных омичей. Главная задача — сделать отдых насыщенным и интересным. Вопросы безопасности и качества питания — на особом контроле. В этом году юные омичи благодаря поддержке смогут отдохнуть не только в региональных загородных лагерях, они отправятся в «Артек», «Орленок» и «Океан». На эти цели из регионального бюджета выделено более 200 миллионов рублей.

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