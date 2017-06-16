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07:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт: Правительство края в вопросе экологии целиком на стороне совгаванцев

Губернатор края посетил объекты компании «Ремсталь».

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края в ходе рабочей поездки в Советско-Гаванский район посетил площадку компании «Ремсталь», на которой будет реализовано два крупных инвестиционных проекта. Вячеслав Шпорт считает, что крупные инвестпроекты должны реализовываться с соблюдением всех экологических требований, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Первый из них — строительство на территории морского порта транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов. Мощность объекта составит 1 миллион тонн в год. Подготовительные работы по реализации проекта ведутся с лета 2015 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2018 года. Второй проект — перевалка угля на причале, принадлежащем компании. Предприятие уже вложило более 2 млрд рублей, запланировано создание 140 новых рабочих мест.

В ходе посещения площадки глава региона вместе с руководством компании обсудил вопросы соблюдения экологических требований при перевалке угля.

Было отмечено, что по решению Росприроднадзора перевалка данного груза на предприятии приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению. Компания уже разработала комплекс природоохранных мер.

В частности, закуплена высококачественная ветро— и пылезащитная сетка и снегогенераторы. В настоящее время производится монтаж пылезащитных экранов по периметру производственной территории и установка мачт для снегогенераторов. Также обустраивается ливневая канализация. Компания продолжает работы по устранению выявленных нарушений, согласованию разрешительной документации и техническому оснащению перегрузочного причала.

После посещения площадки «Ремстали» глава региона провел совещание по социально-экономическому развитию района, а также встретился с активом местного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В центре внимания на этих встречах также были вопросы экологической безопасности. Губернатор края подчеркнул, что власти региона держат ситуацию на постоянном контроле.

«Правительство края в вопросе экологии целиком на стороне горожан. Компания никуда не денется и проблемы решит, а мы вместе с контролирующими органами за этим будем следить. Я уверен, что здесь, в Советской Гавани, мы найдем консенсус, чтобы и инвестор не простаивал, зарабатывал, и люди получали зарплату, и воздух был чистый. Мы за комплексное развитие района и создание комфортных условий для проживания», — подчеркнул глава региона.

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