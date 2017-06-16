Вячеслав Шпорт: Правительство края в вопросе экологии целиком на стороне совгаванцев
Губернатор края посетил объекты компании «Ремсталь».
Губернатор края посетил объекты компании «Ремсталь».
Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края в ходе рабочей поездки в
Первый из них — строительство на территории морского порта
В ходе посещения площадки глава региона вместе с руководством компании обсудил вопросы соблюдения экологических требований при перевалке угля.
Было отмечено, что по решению Росприроднадзора перевалка данного груза на предприятии приостановлена до полного устранения нарушений экологического законодательства и выполнения технических мероприятий по пылеподавлению. Компания уже разработала комплекс природоохранных мер.
В частности, закуплена высококачественная ветро— и пылезащитная сетка и снегогенераторы. В настоящее время производится монтаж пылезащитных экранов по периметру производственной территории и установка мачт для снегогенераторов. Также обустраивается ливневая канализация. Компания продолжает работы по устранению выявленных нарушений, согласованию разрешительной документации и техническому оснащению перегрузочного причала.
После посещения площадки «Ремстали» глава региона провел совещание по
«Правительство края в вопросе экологии целиком на стороне горожан. Компания никуда не денется и проблемы решит, а мы вместе с контролирующими органами за этим будем следить. Я уверен, что здесь, в Советской Гавани, мы найдем консенсус, чтобы и инвестор не простаивал, зарабатывал, и люди получали зарплату, и воздух был чистый. Мы за комплексное развитие района и создание комфортных условий для проживания», — подчеркнул глава региона.