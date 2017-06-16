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05:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил о необходимости предметного диалога с США на уровне спецслужб

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Россия ожидает, что предметный диалог с США удастся наладить на уровне госдепартамента, спецслужб, Совета национальной безопасности Белого дома, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Источник: РИА Новости
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«Я также надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны, и не на прессу, а в конструктивном профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны», — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12—15 июня. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

Комментарии
4
А Б
Итак, ВВП в очередной раз довольно убедительно заявил о том, что РФ нуждается в контактах с американской стороной на уровне предметного диалога со спецслужбами, госдепартаментом и Советом национальной безопасности Белого дома. Весьма показательное заявление, т.к. демонстрирует потребности РФ в контактах с США, без которых РФ не обойтись. Однако, это заявление ВВП вовсе не означает, что названные им структуры США также нуждаются в контактах с РФ. Они самодостаточны и вполне могут обойтись и без таких контактов.
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Ольга Лысенко
Какой вы наивный )))))) Я и то знаю , что Путина надо уметь читать между строк )
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МИТЯЙ ВЕСЕЛУХА
До каких пор эта АБ будет лить грязь на Россию?!
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