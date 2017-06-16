Путин заявил о необходимости предметного диалога с США на уровне спецслужб

«Я также надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга. Нам нужно начать предметный диалог с американской стороной и на уровне госдепа, и на уровне спецслужб, и на уровне Совета национальной безопасности. Одних публичных заявлений недостаточно ни с нашей, ни с американской стороны. Мы хотим услышать сегодня аргументы с американской стороны, и не на прессу, а в конструктивном профессиональном диалоге. Хотим, чтобы мы были услышаны», — сказал Путин.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Четырехсерийный фильм будет полностью показан 12—15 июня . Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.