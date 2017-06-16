Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России

«И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», — сказал Путин, добавив, что американские дипломаты также были к этому причастны.

По словам президента, они «собирали у себя оппозиционные силы» и «ходили на всякие оппозиционные митинги».

Он заявил, что говорил об этом с Бараком Обамой и Джоном Керри (бывшим тогда госсекретарем).

В то же время, говоря об обвинениях во вмешательстве Москвы в американские выборы, Путин сказал, что «трудно себе представить, чтобы любая другая сторона, даже включая такую страну, как Россия, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании (в США — ИФ) и на ее результаты».

«А то, что неустановленные хакеры вскрыли проблемы внутри Демократической партии, не думаю, что это серьезным образом повлияло на ход избирательной кампании и на результаты», — добавил российский лидер.

Путин продолжил: «Но они (хакеры — ИФ) же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета — или как он там называется в Демократической партии — подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда».

«Поэтому хакеры здесь ни при чем. Это — внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали», — считает президент РФ.