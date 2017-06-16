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10:41 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в выборы президента в России. Речь об этом идет в последней серии документального фильма Оливера Стоуна о российском лидере, которую в четверг показал канал Showtime.

«И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», — сказал Путин, добавив, что американские дипломаты также были к этому причастны.

По словам президента, они «собирали у себя оппозиционные силы» и «ходили на всякие оппозиционные митинги».

Он заявил, что говорил об этом с Бараком Обамой и Джоном Керри (бывшим тогда госсекретарем).

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В то же время, говоря об обвинениях во вмешательстве Москвы в американские выборы, Путин сказал, что «трудно себе представить, чтобы любая другая сторона, даже включая такую страну, как Россия, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании (в США — ИФ) и на ее результаты».

«А то, что неустановленные хакеры вскрыли проблемы внутри Демократической партии, не думаю, что это серьезным образом повлияло на ход избирательной кампании и на результаты», — добавил российский лидер.

Путин продолжил: «Но они (хакеры — ИФ) же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета — или как он там называется в Демократической партии — подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда».

«Поэтому хакеры здесь ни при чем. Это — внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали», — считает президент РФ.

По его мнению, "народ США ожидает каких-то серьезных изменений, это касается вопроса безопасности, вопросов борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест в стране".
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Отвечая на вопрос о том, не считает ли он тупиковой для российско-американских отношений ситуацию, в которой оказался Трамп из-за обвинений в адрес России, президент РФ сказал: «Это не тупик. Это только кадровый вопрос».

Путин выразил надежду на то, что президент США, «когда он погрузится в существо проблем, то он сформирует собственное представление о предстоящих процессах». «Я тоже надеюсь, что нам удастся найти какие-то точки, где мы будем понимать друг друга», — отметил президент РФ.

По словам Путина, Трампу предстоит «с партнерами выстраивать свою позицию в отношении ключевых вопросов, и с военными ведомствами, и со спецслужбами, и с государственным департаментом, в известной степени и с республиканской партией, и с демократами (Трамп — ИФ) должен будет считаться так или иначе».

Мы когда-нибудь увидимся наверняка, но мы никак не торопим это.
Владимир Путин
Комментарии
1
Пётр Петров
Вчерашнее выступление,мало кого впечатлило(опрос)...Что-то похоже на "колос на глиняных ногах".Качка...
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