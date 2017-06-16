МИД проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой и судном из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Представительство МИД во Владивостоке проверяет информацию об инциденте с приморской яхтой и судном КНДР, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее местное СМИ сообщило о том, что приморскую яхту, предположительно, захватило северокорейское судно.

«У нас информации о захвате яхты нет, есть информация об инциденте, подробности которого проверяются. Но уже можно сказать, что все органы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента», — сказал собеседник агентства.