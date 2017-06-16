Вопрос Путину от красноярца стал самым популярным на просторах интернета

Обращение красноярца к президенту России Владимиру Путину стало самым популярным в Сети. Вопрос о переносе программы реновации «хрущевок» из Москвы в Красноярск набрал самое большое количество лайков среди интернет-пользователей.

«Красноярцы ждут, когда начнется переселение из хрущевок… Проведите эксперимент у нас», — написал красноярец.

Президент не ответил на обращение. Вероятно, это связано с заявлением министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. В апреле он сообщал федеральным СМИ, что программу реновации в регионах пока запускать не будут.

По данным «Российской газеты», во время Прямой линии главе государства чаще всего приходили вопросы из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Жители последнего региона прислали около 5 тыс. вопросов.