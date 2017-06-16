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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вопрос Путину от красноярца стал самым популярным на просторах интернета

Президент не ответил на обращение.

Источник: AP 2017

Обращение красноярца к президенту России Владимиру Путину стало самым популярным в Сети. Вопрос о переносе программы реновации «хрущевок» из Москвы в Красноярск набрал самое большое количество лайков среди интернет-пользователей.

«Красноярцы ждут, когда начнется переселение из хрущевок… Проведите эксперимент у нас», — написал красноярец.

Президент не ответил на обращение. Вероятно, это связано с заявлением министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. В апреле он сообщал федеральным СМИ, что программу реновации в регионах пока запускать не будут.

По данным «Российской газеты», во время Прямой линии главе государства чаще всего приходили вопросы из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Жители последнего региона прислали около 5 тыс. вопросов.

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