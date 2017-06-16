Возобновить проект «Чистая вода» на федеральном уровне предлагает Иркутская область

Как сообщает пресс-служба ИРО ЕР, так он прокомментировал жалобу жителя острова Ольхон президенту России во время прямого эфира 15 июня 2017 года на плохую воду, которую вынуждены пить жители побережья Байкала.

«Важным мне показался вопрос хужирцев об обеспечении питьевой водой. Эта проблема стоит во многих муниципалитетах. В свое время, в 2006 году, “Единая Россия” реализовала партийный проект “Чистая вода”. Была сформирована одноименная федеральная целевая программа. В Иркутской области действует государственная программа “Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области” на 2014−2018 годы, в состав которой входят подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры”, “Газификация”, “Чистая вода” и другие. На региональном уровне мы, партийцы, также приняли решение о необходимости реализации в Иркутской области регионального партийного проекта “Чистая вода”, поскольку проблема эта острая и злободневная. И нам, разумеется, нужно учесть все болевые точки и выйти с предложением о возобновлении этого партийного проекта на федеральном уровне», — рассказал Николай Труфанов.