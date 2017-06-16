Нацбанк: Реформа пенсионной системы повысит ее эффективность

Между тем, регулятор предлагает модернизировать пенсионную систему для повышения ее эффективности, снижения рисков и роста качества обслуживания вкладчиков.

О том, какие именно нововведения инициирует Нацбанк, в интервью газете «Казахстанская правда» в рамках спецполосы «Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет» рассказала заместитель председателя Национального Банка Дина Галиева, передает Zakon.kz.

Как рассказала Д. Галиева, в результате реформ, начатых ещё в 1998 году, в Казахстане сложилась многоуровневая система пенсионного обеспечения, предусматривающая пенсионные выплаты из различных источников.

«Солидарная и базовая пенсии выплачиваются из государственного бюджета. Единый накопительный пенсионный фонд производит выплаты из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов. В перспективе с 2030 года взамен базовой пенсии предполагается ввести минимальную гарантированную пенсию из бюджета, а с 2026 года начнутся первые выплаты из нового условно-накопительного компонента, который будет формироваться за счет 5%-ных обязательных пенсионных взносов работодателей, вносимых ими в ЕНПФ за каждого своего работника», — сказала она.

Таким образом, по словам Д. Галиевой, на сегодняшний день наша пенсионная система включает солидарный, накопительный и условно-накопительный компоненты. Такая диверсификация источников пенсионных выплат способствует обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы и позволяет сгладить минусы одного компонента за счет плюсов другого.

«Основной целью модернизации пенсионной системы является развитие этой многоуровневой системы, которая является устойчивой и позволяет получать адекватные размеры пенсий. Государство берет на себя ответственность за базовый уровень пенсии, гарантию сохранности пенсионных накоплений и деятельность ЕНПФ. Но не меньшая ответственность лежит на работодателе за своевременное и полное перечисление обязательных пенсионных взносов и пополнение условно-накопительных счетов работника, а также на каждом вкладчике, то есть на каждом из нас. Развитие добровольных пенсионных взносов — важное направление развития системы», — отметила Д. Галиева, добавив, что текущая модель пенсионной системы Казахстана соответствует наилучшим международным практикам.

По данным ЕНПФ, на сегодня в Казахстане имеется свыше 10 млн индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков, на которых аккумулировано 6,9 трлн тенге пенсионных накоплений. Средний размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, составляет 727 тыс тенге.

С начала функционирования накопительной пенсионной системы объем пенсионных выплат превысил 900 млрд тенге. Доля «чистого» инвестиционного дохода в сумме пенсионных накоплений занимает порядка 20%.