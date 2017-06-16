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07:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Ужура спросил президента про обманы

Это единственный житель Красноярского края, на чей вопрос ответил президент.

Источник: AP 2017

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на смс-сообщение от жителя Ужура про обманы. Отметим, что от жителей Красноярского края поступило несколько тысяч вопросов, однако ответ был получен только на один.

Владимир Новиков спросил главу государства: «Вас, как президента,когда-нибудь обманывали? И какие меры вы принимали к обманщикам?».

«Я тоже человек, и меня тоже обманывают. Даже в таком случае, когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде, чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел. Но я этого не забуду», — ответил Путин.

Напомним, что также был отмечен еще один жителей региона, разместивший пост про хрущевки. Сообщение красноярца стало одним из популярных.

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