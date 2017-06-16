Житель Ужура спросил президента про обманы
Это единственный житель Красноярского края, на чей вопрос ответил президент.
Это единственный житель Красноярского края, на чей вопрос ответил президент.
Во время прямой линии Владимир Путин ответил на
Владимир Новиков спросил главу государства: «Вас, как президента,
«Я тоже человек, и меня тоже обманывают. Даже в таком случае, когда я это вижу, я не действую суетливо. Прежде, чем отреагировать, я всегда сначала посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел. Но я этого не забуду», — ответил Путин.
Напомним, что также был отмечен еще один жителей региона, разместивший пост про хрущевки. Сообщение красноярца стало одним из популярных.