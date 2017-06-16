Россияне по-прежнему рассчитывают на помощь Путина в решении срочных социальных вопросов
Жители Хабаровского края делятся мнением о прошедшей прямой линии с президентом.
Жители Хабаровского края делятся мнением о прошедшей прямой линии с президентом.
Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.
Остросоциальную направленность прошедшей вчера «прямой линии» с Владимиром Путиным отметили жители Хабаровского края. Как и в предыдущие годы, людей больше всего мучают проблемы ЖКХ, здравоохранения, низких зарплат, которые пока так и не решены, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Прошедшая вчера «прямая линия с Владимиром Путиным» вновь показала, что до сих пор, несмотря на усилия государства, не решены многие социальные вопросы. Это и низкие зарплаты, и выросшие в цене услуги ЖКХ, разбитые дороги, закрытые больницы. По обыкновению помощи россияне ждут о первого лица государства, видимо, не дождавшись ее от власти на местах.
Своими впечатлениями от прямого диалога президента с народом делятся жители Хабаровского края.
Постников Виктор (Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ):
— Все это говорильня одна. О принципиальных стратегических вопросах не было ни слова: ни о том, как будет развиваться социальная сфера, ни о том, куда двинется экономика. Только вначале сказано было, что хоть не все получается, но мы, дескать, растем. Конечно, они растут, а мы? Самый главный результат работы любого правительства — это повышение уровня жизни населения. Если этого нет, то все слова — лишние. Так для чего это нужно было? Путин и без прямых линий прекрасно знает, чем и как живет народ, так что я расцениваю вчерашнее действо как предвыборную кампанию. Сейчас срочно врачу или там учителю добавят зарплату, дорогу заасфальтируют, больничку починят. Только мало этого людям, мало, они ответа на вопрос, как
Луговской Сергей (депутат законодательной думы Хабаровского края, член партии «Единая Россия»):
— Порадовало внимание президента к нашему «дальневосточному гектару». Он сразу отреагировал на жалобу о плохой работе администрации Владивостока, отметил и конкретные просчеты власти на местах, и вопросы более глубокие: неточность кадастра, необходимость дальнейшего совершенствования механизмов реализации закона о «дальневосточном гектаре».
Вообще эта прямая линия с президентом была насыщена вопросами на социальную тематику. Аварийное жилье, ЖКХ, зарплаты — это те вопросы, которые идут от народа, которые людей тревожат. Были и острые вопросы, такие, как вопрос о коррупции.
Смирнова Елена (учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 23 Комсомольска-на-Амуре):
— Знаете, меня, наверное, больше всего «зацепила» история людей, которые всю жизнь прожили и до сих пор живут в строительных вагончиках. Даже не верится, что такое в нашей стране может быть! Просто в голову не может прийти, что
Есть и еще один момент в организации этой «прямой линии», который не мог не удивить. Президенту из разных уголков страны направили огромное количество вопросов, и в них столько боли, столько надежд! А драгоценное эфирное время, которое можно было потратить на решение
Федотов Вячеслав (региональный директор сети кофеен «Кафема»):
— Я полностью «прямую линию» не видел, видел только фрагменты, поскольку вообще не слишком люблю слушать, кто из политиков и что говорит. Людей убеждают не слова, а только дела. Тем более, что президент — человек умный, и понятно, что говорить он будет умные и правильные вещи. Но людей, видимо, не устраивает, как они воплощаются в жизни. То есть если девочка, больная раком, просит президента не закрывать больницу в ее городе, значит, больницу закрывают, несмотря на то, что президент на каждой встрече говорит, что надо заботиться о людях. Или те же зарплаты педагогов, которые уж сколько лет обсуждают, а ничего на деле не меняется. Я это знаю не понаслышке, в моей семье есть человек, который столько лет проработал в детском саду, но в ее жизни ничего не изменилось. Что касается проблем бизнеса, то государство тут не