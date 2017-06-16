Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Губернатор Ставрополья ответил на вопрос Путина «Где деньги?»
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Мы заходим и забираем свою землю»: ДНР о захвате позиций ВСУ
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
07:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Россияне по-прежнему рассчитывают на помощь Путина в решении срочных социальных вопросов

Жители Хабаровского края делятся мнением о прошедшей прямой линии с президентом.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Остросоциальную направленность прошедшей вчера «прямой линии» с Владимиром Путиным отметили жители Хабаровского края. Как и в предыдущие годы, людей больше всего мучают проблемы ЖКХ, здравоохранения, низких зарплат, которые пока так и не решены, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Прошедшая вчера «прямая линия с Владимиром Путиным» вновь показала, что до сих пор, несмотря на усилия государства, не решены многие социальные вопросы. Это и низкие зарплаты, и выросшие в цене услуги ЖКХ, разбитые дороги, закрытые больницы. По обыкновению помощи россияне ждут о первого лица государства, видимо, не дождавшись ее от власти на местах.

Своими впечатлениями от прямого диалога президента с народом делятся жители Хабаровского края.

Постников Виктор (Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ):

— Все это говорильня одна. О принципиальных стратегических вопросах не было ни слова: ни о том, как будет развиваться социальная сфера, ни о том, куда двинется экономика. Только вначале сказано было, что хоть не все получается, но мы, дескать, растем. Конечно, они растут, а мы? Самый главный результат работы любого правительства — это повышение уровня жизни населения. Если этого нет, то все слова — лишние. Так для чего это нужно было? Путин и без прямых линий прекрасно знает, чем и как живет народ, так что я расцениваю вчерашнее действо как предвыборную кампанию. Сейчас срочно врачу или там учителю добавят зарплату, дорогу заасфальтируют, больничку починят. Только мало этого людям, мало, они ответа на вопрос, как завтра-то жить будут, так и не получили.

Луговской Сергей (депутат законодательной думы Хабаровского края, член партии «Единая Россия»):

— Порадовало внимание президента к нашему «дальневосточному гектару». Он сразу отреагировал на жалобу о плохой работе администрации Владивостока, отметил и конкретные просчеты власти на местах, и вопросы более глубокие: неточность кадастра, необходимость дальнейшего совершенствования механизмов реализации закона о «дальневосточном гектаре».

Вообще эта прямая линия с президентом была насыщена вопросами на социальную тематику. Аварийное жилье, ЖКХ, зарплаты — это те вопросы, которые идут от народа, которые людей тревожат. Были и острые вопросы, такие, как вопрос о коррупции.

Смирнова Елена (учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 23 Комсомольска-на-Амуре):

— Знаете, меня, наверное, больше всего «зацепила» история людей, которые всю жизнь прожили и до сих пор живут в строительных вагончиках. Даже не верится, что такое в нашей стране может быть! Просто в голову не может прийти, что где-то еще до сих пор так живут. Меня этот факт как гражданина нашей действительно великой страны сильно задел. Получается, мы решаем какие-то глобальные сложнейшие вопросы, а у нас, оказывается, люди до сих пор живут в таких невыносимых условиях! Сразу начинаешь думать о том, как же я благополучно живу-то: есть нормальный дом, есть любимая работа.

Есть и еще один момент в организации этой «прямой линии», который не мог не удивить. Президенту из разных уголков страны направили огромное количество вопросов, и в них столько боли, столько надежд! А драгоценное эфирное время, которое можно было потратить на решение чьих-то поистине жизненных проблем, почему-то уходило на какие-то длинные сюжеты едва ли не рекламного содержания. Зачем? Ведь столько людей ждало помощи! При этом в моем близком кругу есть люди, которые, обратившись со своей бедой к президенту, также в формате «прямой линии», получили долгожданную помощь. В 2015 году знакомой, чьей приемной дочери не дали своевременно жилье, после обращения к Путину, сразу же его выдали. То есть два года назад такой отчаянный призыв о помощи услышали, а в этом — время решили потратить на не столь важные, на мой взгляд, вещи.

Федотов Вячеслав (региональный директор сети кофеен «Кафема»):

— Я полностью «прямую линию» не видел, видел только фрагменты, поскольку вообще не слишком люблю слушать, кто из политиков и что говорит. Людей убеждают не слова, а только дела. Тем более, что президент — человек умный, и понятно, что говорить он будет умные и правильные вещи. Но людей, видимо, не устраивает, как они воплощаются в жизни. То есть если девочка, больная раком, просит президента не закрывать больницу в ее городе, значит, больницу закрывают, несмотря на то, что президент на каждой встрече говорит, что надо заботиться о людях. Или те же зарплаты педагогов, которые уж сколько лет обсуждают, а ничего на деле не меняется. Я это знаю не понаслышке, в моей семье есть человек, который столько лет проработал в детском саду, но в ее жизни ничего не изменилось. Что касается проблем бизнеса, то государство тут не слишком-то помогает. У нас принято считать, не мешает — и то хорошо, а ведь это не совсем правильно. Правильно, когда есть взаимодействие бизнеса и власти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Завтрак, обед и ужин: Обзор веранд и террас в центре Хабаровска
Путин заявил, что России и США нужен диалог на уровне спецслужб
Дипломатам РФ отказали в бесплатном входе на пляжи в Нью-Йорке
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
СМИ: четыре министерства могут переехать в здание «Москва-Сити»
Полиция в США объявила охранников Эрдогана в розыск
СМИ сообщили о захвате российской яхты судном КНДР
В Турции 23 военных получили пожизненный срок за участие в путче
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь