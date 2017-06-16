Россияне по-прежнему рассчитывают на помощь Путина в решении срочных социальных вопросов

Хабаровск, 16 июня, AmurMedia.

Остросоциальную направленность прошедшей вчера «прямой линии» с Владимиром Путиным отметили жители Хабаровского края. Как и в предыдущие годы, людей больше всего мучают проблемы ЖКХ, здравоохранения, низких зарплат, которые пока так и не решены, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Прошедшая вчера «прямая линия с Владимиром Путиным» вновь показала, что до сих пор, несмотря на усилия государства, не решены многие социальные вопросы. Это и низкие зарплаты, и выросшие в цене услуги ЖКХ, разбитые дороги, закрытые больницы. По обыкновению помощи россияне ждут о первого лица государства, видимо, не дождавшись ее от власти на местах.

Своими впечатлениями от прямого диалога президента с народом делятся жители Хабаровского края.

Постников Виктор (Депутат Законодательной думы Хабаровского края от КПРФ):

— Все это говорильня одна. О принципиальных стратегических вопросах не было ни слова: ни о том, как будет развиваться социальная сфера, ни о том, куда двинется экономика. Только вначале сказано было, что хоть не все получается, но мы, дескать, растем. Конечно, они растут, а мы? Самый главный результат работы любого правительства — это повышение уровня жизни населения. Если этого нет, то все слова — лишние. Так для чего это нужно было? Путин и без прямых линий прекрасно знает, чем и как живет народ, так что я расцениваю вчерашнее действо как предвыборную кампанию. Сейчас срочно врачу или там учителю добавят зарплату, дорогу заасфальтируют, больничку починят. Только мало этого людям, мало, они ответа на вопрос, как завтра-то жить будут, так и не получили.

Луговской Сергей (депутат законодательной думы Хабаровского края, член партии «Единая Россия»):

— Порадовало внимание президента к нашему «дальневосточному гектару». Он сразу отреагировал на жалобу о плохой работе администрации Владивостока, отметил и конкретные просчеты власти на местах, и вопросы более глубокие: неточность кадастра, необходимость дальнейшего совершенствования механизмов реализации закона о «дальневосточном гектаре».

Вообще эта прямая линия с президентом была насыщена вопросами на социальную тематику. Аварийное жилье, ЖКХ, зарплаты — это те вопросы, которые идут от народа, которые людей тревожат. Были и острые вопросы, такие, как вопрос о коррупции.

Смирнова Елена (учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 23 Комсомольска-на-Амуре):

— Знаете, меня, наверное, больше всего «зацепила» история людей, которые всю жизнь прожили и до сих пор живут в строительных вагончиках. Даже не верится, что такое в нашей стране может быть! Просто в голову не может прийти, что где-то еще до сих пор так живут. Меня этот факт как гражданина нашей действительно великой страны сильно задел. Получается, мы решаем какие-то глобальные сложнейшие вопросы, а у нас, оказывается, люди до сих пор живут в таких невыносимых условиях! Сразу начинаешь думать о том, как же я благополучно живу-то: есть нормальный дом, есть любимая работа.

Есть и еще один момент в организации этой «прямой линии», который не мог не удивить. Президенту из разных уголков страны направили огромное количество вопросов, и в них столько боли, столько надежд! А драгоценное эфирное время, которое можно было потратить на решение чьих-то поистине жизненных проблем, почему-то уходило на какие-то длинные сюжеты едва ли не рекламного содержания. Зачем? Ведь столько людей ждало помощи! При этом в моем близком кругу есть люди, которые, обратившись со своей бедой к президенту, также в формате «прямой линии», получили долгожданную помощь. В 2015 году знакомой, чьей приемной дочери не дали своевременно жилье, после обращения к Путину, сразу же его выдали. То есть два года назад такой отчаянный призыв о помощи услышали, а в этом — время решили потратить на не столь важные, на мой взгляд, вещи.

Федотов Вячеслав (региональный директор сети кофеен «Кафема»):