Сторонники избрания мэра Иркутска на прямых выборах начали сбор подписей

Сбор подписей идёт на остановках общественного транспорта преимущественно в центре города. Напомним, 14 июня на сессии Законодательного собрания было решено, что тема референдума не соответствует законодательству и не является государственно важной.

Очевидно, подписи послужат доказательство на суде, где инициативная группа намерена обжаловать решение сессии ЗС. Члены инициативной группы считают, что сэр должен избираться жителями города. Вопрос, который предлагается вынести на референдум: «Депутаты фракции «Единой России» вместо рассмотрения по существу вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Стороны обвинили друг друга в политической игре, но поскольку членов ЕР в ЗС большинство, вопрос не был решён положительно.