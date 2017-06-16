Экс-мэра Волгограда Гребенникова допросили по делу о покушении на губернатора

Романа Гребенникова в следственном управлении спрашивали о том, где он был и чем занимался в день так называемого покушения на губернатора Андрея Бочарова.

Напомним, о покушении на Бочарова и его семью сало известно 16 ноября 2016 года. Согласно данным правоохранительных органов, неизвестные проникли через забор коттеджа в Латошинке, где живет с семьей губернатор, и бросили в окно дома бутылку с зажигательной смесью. Известно, что пожара не возникло, содержимое бутылки потухло еще во время броска.

Представители следственного комитета не комментируют это уголовное дело. По словам Романа Гребенникова, беседа с ним закончилась после того, как он сообщил, что провел «день покушения» в кругу семьи дома. В целом бывший глава администрации Волгограда считает, что так называемое покушение не более чем политический фарс.

Однако Андрей Бочаров, комментируя происшествие в прошлом году, заявил, что неизвестные рассчитывали заживо сжечь его и членов семьи.