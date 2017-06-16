Эсеры выберут кандидата на пост губернатора Пермского края 23 июня

По информации издания, главным претендентов на выдвижение от СР называют экс-депутата пермской гордумы, профессора Владимира Аликина. Сам он, правда, сообщил, что в губернаторы баллотироваться не намерен.

В пресс-службе регионального отделения «Справедливой России» пояснили, что еще не определились с выдвижением кандидата на выборы главы региона, но наметили нескольких претендентов, которых уже одобрило федеральное руководство партии.

Напомним, на выборы губернатора края уже заявились трое кандидатов. Это юрист из Москвы Ирина Филатова (КПРФ), действующий глава региона Максим Решетников (выдвинут «Единой Россией»), и член краевого избиркома Андрей Степанов («Патриоты России»).