Эсеры выберут кандидата на пост губернатора Пермского края 23 июня
Партийная конференция «Справедливой России» пройдет 23 июня. На ней будет определен кандидат от партии на выборах губернатора Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Партийная конференция «Справедливой России» пройдет 23 июня. На ней будет определен кандидат от партии на выборах губернатора Пермского края, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, главным претендентов на выдвижение от СР называют
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Напомним, на выборы губернатора края уже заявились трое кандидатов. Это юрист из Москвы Ирина Филатова (КПРФ), действующий глава региона Максим Решетников (выдвинут «Единой Россией»), и член краевого избиркома Андрей Степанов («Патриоты России»).