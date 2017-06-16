США могут поддержать отличный от минского механизм решения конфликта на Донбассе, — Госдеп

Об этом сообщила на брифинге в четверг, 15 июня, представитель государственного департамента США Хизер Нойэрт, передает РБК-Украина.

«Если стороны придут к какому-либо соглашению путем соблюдения другого механизма, и оно будет успешно, мы готовы поддержать его», — сказала она.

В то же время Нойэрт подчеркнула, что пока ни о каком новом соглашении речь не идет, и США все так же призывают стороны минских соглашений соблюдать их.

«Я не слышала, чтобы Соединенные Штаты предлагали какой-то новый план», — отметила она.

Представитель Госдепа также заявила, что США не удовлетворены выполнением минских соглашений и обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе.