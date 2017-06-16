Японский бизнес идет в Приморье

В составе бизнес-миссии в Приморье прибыли представители более 20 крупных японских компаний, работающих в сфере розничной торговли, образовательных и юридических услуг, туризма, консалтинга, ресторанного бизнеса, производства продуктов питания и других.

Приветствуя гостей, первый заместитель главы региона Василий Усольцев отметил, что встреча проходит на фоне серьезной активизации российско-японских отношений на федеральном и региональном уровнях. И хотя по результатам 2016 года товарооборот Приморья с Японией несколько снизился, причина этого, по мнению первого вице-губернатора, кроется не в ослаблении связей между сторонами, а в процессах мировой экономики.

«Сейчас мы совместно с коллегами из Страны Восходящего солнца активно развиваем проекты в области лесопереработки, автомобильного производства, малоэтажного строительства, рыбопереработки. Также мы работаем над семью проектами по развитию городской среды Владивостока. Но зачастую нам не хватает своеобразного “мостика”, который позволил бы нашим предпринимателям лучше понимать друг друга и работать в системе общих экономических координат», — заявил Василий Усольцев, подчеркнув, что таким «мостиком» могут стать взаимные обмены представителями бизнес-сообщества. По словам замглавы региона, это поможет российским предпринимателям понять, как строить бизнес в Японии, а японским бизнесменам — как вести деятельность в России.

При этом вице-губернатор обозначил, что в Приморье сегодня созданы уникальные возможности — особые экономические режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, которые позволяют региону быть более конкурентоспособным по сравнению с другими территориями России — сообщает краевая администрация.

Михаил Грач.