Японский бизнес идет в Приморье
В Администрации Приморского края состоялась рабочая встреча первого
В Администрации Приморского края состоялась рабочая встреча первого
В составе
Приветствуя гостей, первый заместитель главы региона Василий Усольцев отметил, что встреча проходит на фоне серьезной активизации
«Сейчас мы совместно с коллегами из Страны Восходящего солнца активно развиваем проекты в области лесопереработки, автомобильного производства, малоэтажного строительства, рыбопереработки. Также мы работаем над семью проектами по развитию городской среды Владивостока. Но зачастую нам не хватает своеобразного “мостика”, который позволил бы нашим предпринимателям лучше понимать друг друга и работать в системе общих экономических координат», — заявил Василий Усольцев, подчеркнув, что таким «мостиком» могут стать взаимные обмены представителями
При этом
Михаил Грач.