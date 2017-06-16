Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Селфи может вызвать эпилептический припадок
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
«Начните с тех домов, где действительно нельзя жить»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом Утес
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
09:56 (мск), источник: RIGMA.INFO

Путин прокомментировал проблемы с получением дальневосточного гектара

Программа выявила проблему с кадастром.

Источник: AP 2017

На вопрос о технических сбоях при попытке зарегистрировать заявку на «дальневосточный гектар» президент Владимир Путин ответил, что программа в целом идет неплохо. На прямой линии 15 июня президенту пожаловались на зависающий сайт и невозможность оформить документы, а также спросили, планируется ли расширять программу, а то «не осталось пригодных земель».

По словам Путина, проблемы в выделении «дальневосточных гектаров» связаны с тем, что нет нормального кадастра, на Дальнем Востоке много ведомственной земли и данные об участках на бумаге не совпадают с реальностью, передает «Интерфакс».

Также президент напомнил о большом числе желающих подать заявки, треть из которых удовлетворяется, несмотря на сбои. По его словам, оформление участка в европейской части России занимает до трех лет, а на Дальнем Востоке — два с небольшим месяца. Он надеется, что пожаловавшийся претендент на гектар сумеет получить свой участок. Также президент заявил, что в России еще много неосвоенных земель, но сначала выделение бесплатных гектаров для сельхоздеятельности нужно обкатать на Дальнем Востоке и разобраться с кадастром.

Путин согласен, что нужно вводить в оборот и другие земли, но необходимо проработать законодательную базу, чтобы не возник вторичный рынок, «а то ведь народ талантливый», цитирует «Интерфакс».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На стадионе имени Ленина в Хабаровске начался ремонт футбольного поля
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь