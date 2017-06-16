Путин прокомментировал проблемы с получением дальневосточного гектара

На вопрос о технических сбоях при попытке зарегистрировать заявку на «дальневосточный гектар» президент Владимир Путин ответил, что программа в целом идет неплохо. На прямой линии 15 июня президенту пожаловались на зависающий сайт и невозможность оформить документы, а также спросили, планируется ли расширять программу, а то «не осталось пригодных земель».



По словам Путина, проблемы в выделении «дальневосточных гектаров» связаны с тем, что нет нормального кадастра, на Дальнем Востоке много ведомственной земли и данные об участках на бумаге не совпадают с реальностью, передает «Интерфакс».



Также президент напомнил о большом числе желающих подать заявки, треть из которых удовлетворяется, несмотря на сбои. По его словам, оформление участка в европейской части России занимает до трех лет, а на Дальнем Востоке — два с небольшим месяца. Он надеется, что пожаловавшийся претендент на гектар сумеет получить свой участок. Также президент заявил, что в России еще много неосвоенных земель, но сначала выделение бесплатных гектаров для сельхоздеятельности нужно обкатать на Дальнем Востоке и разобраться с кадастром.



Путин согласен, что нужно вводить в оборот и другие земли, но необходимо проработать законодательную базу, чтобы не возник вторичный рынок, «а то ведь народ талантливый», цитирует «Интерфакс».