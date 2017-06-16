Борис Дубровский провел встречу с губернатором китайской провинции

Первая личная встреча губернаторов состоялась год назад на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. «Рад возможности сегодня вновь обсудить интересующие нас вопросы, — отметил Борис Дубровский. — Прежде всего, это перспектива создания одновременно двух операторов внешней торговли между нашими регионами, с целью синхронизировать процессы с обеих сторон. Пришло время установить прямое внешнеторговое взаимодействие в режиме “одного окна” между регионами. Это позволит централизовать развитие межрегиональных торговых связей, установить дополнительные гарантии для субъектов внешнеторговой деятельности, а также исключить излишние посреднические звенья, порождающие дополнительные издержки».

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков и министр культуры Алексей Бетехтин, присутствовавшие на встрече, проинформировали господина Лу Хао о развитии направлений сотрудничества в сфере культуры и сельского хозяйства. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил о работе по установлению дружественных связей и развитию сотрудничества между городами Магнитогорск и Цзямусы.

Отдельно Борис Дубровский и господин Лу Хао обсудили вопрос о перспективной работе в рамках «Форума губернаторов ШОС».