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09:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский провел встречу с губернатором китайской провинции

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и губернатор провинции Хэйлунцзян (КНР) господин Лу Хао обсудили развитие внешнеторгового сотрудничества между двумя регионами, оказание всесторонней поддержки и содействия предприятиям Челябинской области и провинции Хэйлунцзян. Встреча состоялась в рамках IV Российско-Китайское ЭКСПО, сообщает пресс-служба главы региона.

Первая личная встреча губернаторов состоялась год назад на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. «Рад возможности сегодня вновь обсудить интересующие нас вопросы, — отметил Борис Дубровский. — Прежде всего, это перспектива создания одновременно двух операторов внешней торговли между нашими регионами, с целью синхронизировать процессы с обеих сторон. Пришло время установить прямое внешнеторговое взаимодействие в режиме “одного окна” между регионами. Это позволит централизовать развитие межрегиональных торговых связей, установить дополнительные гарантии для субъектов внешнеторговой деятельности, а также исключить излишние посреднические звенья, порождающие дополнительные издержки».

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков и министр культуры Алексей Бетехтин, присутствовавшие на встрече, проинформировали господина Лу Хао о развитии направлений сотрудничества в сфере культуры и сельского хозяйства. Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил о работе по установлению дружественных связей и развитию сотрудничества между городами Магнитогорск и Цзямусы.

Отдельно Борис Дубровский и господин Лу Хао обсудили вопрос о перспективной работе в рамках «Форума губернаторов ШОС».

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