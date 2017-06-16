Новый глава омского Минкульта Трофимов начал свою карьеру в музее с разбитой витрины
Министр культуры Омской области дал свою первую
Министр культуры Омской области дал свою первую
Сегодня, 16 июня, новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов провел свою первую встречу со СМИ.
Напомним, он был назначен на эту должность лишь 5 июня 2017 года, сменив министра Виктора Лапухина, вернувшегося в Омский государственный драматический театр. Сам Трофимов ранее руководил музеем им. Врубеля. Как выяснилось, его карьера в музее начиналась весьма своеобразно. Он пришел туда в 2000 году по окончании исторического факультета Омского государственного университета.
Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:
— Я начинал с должности стажера в
Отметим, что 39-летний Юрий Трофимов является уроженцем Большереченского района. Директором Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля он был назначен в мае 2011 года. Является кандидатом исторических наук и специалистом в области этнографии.