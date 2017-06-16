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09:41 (мск), источник: Om1.ru

Новый глава омского Минкульта Трофимов начал свою карьеру в музее с разбитой витрины

Министр культуры Омской области дал свою первую пресс-конференцию в новом качестве и рассказал о начале своей карьеры.

Сегодня, 16 июня, новый министр культуры Омской области Юрий Трофимов провел свою первую встречу со СМИ.

Напомним, он был назначен на эту должность лишь 5 июня 2017 года, сменив министра Виктора Лапухина, вернувшегося в Омский государственный драматический театр. Сам Трофимов ранее руководил музеем им. Врубеля. Как выяснилось, его карьера в музее начиналась весьма своеобразно. Он пришел туда в 2000 году по окончании исторического факультета Омского государственного университета.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

 — Я начинал с должности стажера в историко-краеведческом музее. Потом был младшим научным сотрудником, потом старшим, прошел все ступеньки. В первый же день в музее я разбил витрину, она была дорогой. Директор тогда сказал: «Парень, тебя отпускать не надо, будешь отрабатывать!». Потом были различные приглашения по развитию, в конце концов, шесть замечательных лет во Врубеле, а затем вы знаете.

Отметим, что 39-летний Юрий Трофимов является уроженцем Большереченского района. Директором Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля он был назначен в мае 2011 года. Является кандидатом исторических наук и специалистом в области этнографии.

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