Омский политик стал главным татарином региона

Его назначение состоялось накануне, 15 июня, на конференции организации.

Ранее кандидатура Миниханова была утверждена в Москве федеральной автономией татар, которую возглавляет депутат Госдумы, председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Радик Миниханов намерен идти в Омский городской Совет под флагом справедливороссов. Ожидается, что политик заявится на 8-й, либо на 5-й одномандатный округ.