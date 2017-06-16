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09:46 (мск), источник: СуперОмск

Омский политик стал главным татарином региона

Молодой омский политик Радик Миниханов перед выборами в городской совет укрепил свои позиции, возглавив региональную татарскую национальную культурную автономию.

Его назначение состоялось накануне, 15 июня, на конференции организации.

Ранее кандидатура Миниханова была утверждена в Москве федеральной автономией татар, которую возглавляет депутат Госдумы, председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Радик Миниханов намерен идти в Омский городской Совет под флагом справедливороссов. Ожидается, что политик заявится на 8-й, либо на 5-й одномандатный округ.

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