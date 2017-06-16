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11:25 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев встретил нобелевских лауреатов в Астане

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с лауреатами Нобелевской премии в Акорде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Рад вас приветствовать и видеть здесь, в Астане. Благодарю вас за то, что приняли наше приглашение и приехали на юбилейный, десятый Астанинский экономический форум. Встреча с вами всегда очень важна, интересна, особенно сейчас, в это время, когда происходят очень важные изменения в мире и мы видим, что многое меняется», — обратился к гостям Президент Казахстана.

В своем выступлении Назарбаев отметил отношения Европы и США, саммит Шанхайской организации сотрудничества, новый Шелковый путь, выход США из Парижского соглашения, а также проблемы вокруг Катара. По словам Президента, все это усложняет устойчивое развитие.

«Процессы деглобализации, миграционные потоки, волатильность, патернализм в разных странах мешают торговле, взаимоотношениям, интеграции. Все эти и многие другие вопросы вам известны. Послушать вас и поговорить об этом потом на пленарном заседании — это очень интересно. Каждый из вас конкретно занимается определенными участками, исследованиями. Вы являетесь экспертами, и поэтому я хотел бы выслушать вас, обменяться мнениями, послушать ваши вопросы и ответить на них», — сказал Глава государства.

Во встрече с Президентом принимали участие лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Святослав Тимашев и лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чунг. Присутствовал также бывший президент Польши Александр Квасьневский, которого Нурсултан Назарбаев назвал своим старым другом и передал ему право модерировать встречу.

Кроме того, в Акорде собрались экс-президент Хорватии Степан Месич, председатель ЭКОСОС ООН Шава Фредерик Мусива, председатель корпорации «Джей Пи Морган Чейз Интернешнл», вице-президент РАН, директор стратегических исследований интеграционных проблем ЕврАзЭС Анатолий Спицин, директор центра по Всемирной экономике КНР Давид Даокуи Ли, президент Института глобальной экономики из Южной Кореи Иль Саконг и другие. Казахстанскую сторону представили помощник Президента по экономическим вопросам Алихан Смаилов и министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Напомним, в начале 2017 года на Нобелевскую премию мира выдвинули Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и почетного посла проекта «АТОМ», художника Карипбека Куюкова. Инициатором выступил директор научно-исследовательского института Офиса мира Базеля в Швейцарии Алин Варе.

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