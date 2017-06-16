Глава Минкульта Трофимов: «Туризм в Омской области необходимо развивать»

Сегодня, 16 июня, министр культуры Омской области Юрий Трофимов на брифинге поделился своими планами на будущее в новой должности. В том числе министра заявил о необходимости развивать туризм в регионе.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

— Моя задача — продолжить те важные проекты, которые были начаты. Необходимо поддерживать все направления, однако какие-то акценты диктуются обществом. Сейчас безусловно необходимо развивать туризм, как внутренний, так выездной.

Решением в столь непростой проблеме Трофимов видит в создании системы, позволяющей прокладывать реальные туристические потоки. По мнению министра, омичи должны понимать, что есть не только интересный маршрут или тур, но и определенная инфраструктура.

Трофимов уверен: в регионе есть некий слой людей, который заинтересован местным туризмом и обязательно откликнется на предложение.

Юрий Трофимов:

— У нас потрясающий потенциал туристический потенциал. Нам необходимо сделать правильную систему и красивое оформление. Нужны красивые правильные образы региона, которые работали бы и на внешнего потребителя. Туризм — это большая серьезная работа и отдельное направление, по нему многое сделано, но нужно выйти на новый уровень.

Отметим, туризм в Омской области довольно болезненная тема. Главной проблемой является слабая информированность омичей о маршрутах в нашем регионе. Зачастую омичи даже не знаю, как можно отдохнуть в Омской области. Еще один серьезный вопрос — инфраструктура. На некоторых маршрутах она представлена слабо, на других ее просто нет.