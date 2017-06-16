Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
Путин просит девушку с раком четвертой стадии не терять надежду
«Цирк с подставными вопросами»: жёсткие вопросы Путину на экране
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей премьеры
СМИ: Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: на Украине рассказали о переезде российских военных в Крым
В Киеве рассказали, к чему привел безвиз с ЕС
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10:35 (мск), источник: Om1.ru

Глава Минкульта Трофимов: «Туризм в Омской области необходимо развивать»

По мнению министра, у Омского региона потрясающий туристический потенциал.

Сегодня, 16 июня, министр культуры Омской области Юрий Трофимов на брифинге поделился своими планами на будущее в новой должности. В том числе министра заявил о необходимости развивать туризм в регионе.

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области:

— Моя задача — продолжить те важные проекты, которые были начаты. Необходимо поддерживать все направления, однако какие-то акценты диктуются обществом. Сейчас безусловно необходимо развивать туризм, как внутренний, так выездной.

Решением в столь непростой проблеме Трофимов видит в создании системы, позволяющей прокладывать реальные туристические потоки. По мнению министра, омичи должны понимать, что есть не только интересный маршрут или тур, но и определенная инфраструктура.

Трофимов уверен: в регионе есть некий слой людей, который заинтересован местным туризмом и обязательно откликнется на предложение.

Юрий Трофимов:

 — У нас потрясающий потенциал туристический потенциал. Нам необходимо сделать правильную систему и красивое оформление. Нужны красивые правильные образы региона, которые работали бы и на внешнего потребителя. Туризм — это большая серьезная работа и отдельное направление, по нему многое сделано, но нужно выйти на новый уровень.

Отметим, туризм в Омской области довольно болезненная тема. Главной проблемой является слабая информированность омичей о маршрутах в нашем регионе. Зачастую омичи даже не знаю, как можно отдохнуть в Омской области. Еще один серьезный вопрос — инфраструктура. На некоторых маршрутах она представлена слабо, на других ее просто нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омские пляжи официально откроют 20 июня
Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Путин рассказал о вмешательстве США в выборы президента в России
Госдеп США с опозданием опубликовал поздравление с Днем России
Роспотребнадзор выявил более 8 тысяч нарушений в детских лагерях
Каждый пятый россиянин воздержится от летнего отдыха в этом году
МИД подтвердил данные о задержании российской яхты судном КНДР
Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере
Спорт
Сборная России: путешествие из Москвы в Петербург Вчера сборная России, проведя утреннюю тренировку в столице, переехала в Петербург, где 17 июня и стартует Кубок конфедераций
Авто
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый Универсальный «бионический ключ», как его называют создатели, придуман, чтобы откручивать гайки любого размера
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Госдума окончательно приняла закон о реновации в Москве
В России стали меньше платить за услуги ЖКХ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь