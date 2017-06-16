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11:10 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи».

Источник: Ежедневник.by

Документ направлен на повышение уровня социальной поддержки населения и создание единой системы обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации. В частности, упрощается порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации инвалидов III группы и детей, не признанных инвалидами, но нуждающихся в таких средствах.

За получением необходимых средств реабилитации указанные категории граждан, так же как и в настоящее время инвалиды I и II группы и дети-инвалиды, будут обращаться непосредственно в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр. Указом предоставляется возможность использования социального пособия не только для возмещения затрат на приобретение подгузников, но и на приобретение иных необходимых инвалидам I группы и детям-инвалидам аналогичных предметов гигиены (впитывающие трусики (простыни, пеленки), урологические прокладки (вкладыши).

Комиссии по назначению государственной адресной социальной помощи наделяются правом назначения ежемесячного социального пособия на период более 6 месяцев (но не более 12 месяцев) семьям, воспитывающим детей, в которых оба родителя либо единственный родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним.

В случае если есть основания полагать, что государственная адресная социальная помощь может быть использована не по назначению либо родители не осуществляют должный уход за детьми, указом закрепляется возможность ее перечисления на счета организаций, предоставляющих необходимые семье услуги (ремонт жилого помещения, печного отопления, сантехнического, газового, электрического оборудования, приобретение топлива и др.).

Указ вступает в силу с 1 июля 2017 года.

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