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10:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Кандидатов в губернаторы распределили по местам

В неформальную тройку лидеров вошли Куйвашев, Парфенов и Сергин.

Спустя неделю после выдвижения основных кандидатов на пост губернатора Свердловской области независимые наблюдатели подвели неформальные промежуточные итоги политического соревнования.

Как передает 16 июня корреспондент «АиФ-Урал», в тройке лидеров оказались выдвинутый «Единой Россией» действующий глава региона Евгений Куйвашев, представитель КПРФ Алексей Парфенов и кандидат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин.

Авторы рейтинга, представители портала «Губернатор Свердловской области», уточнили, что места распределены с учетом онлайн-голосования. Первое место в нем занял Евгений Куйвашев, коммунист оказался на второй позиции, а Дмитрий Сергин замкнул тройку лидеров.

Отметим, что в числе сторонников Сергина подавляющее большинство составляют жители Екатеринбурга — 94% полученных голосов поступили из административного центра области.

Действующий глава области продемонстрировал высокий результат в малых городах Среднего Урала — оттуда поступили 71,18% голосов в его поддержку. Кроме того, Евгений Куйвашев занял первое место в медиарейтинге с 9 тысячами упоминаний в СМИ за последние три месяца, а также лидирует в экспертном рейтинге.

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