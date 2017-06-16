У Ройзмана появился конкурент: о своем желании идти на выборы губернатора от «Яблока» заявил глава екатеринбургского Союза малого и среднего предпринимательства

О своем желании баллотироваться от этой же партии заявил лава НП «Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга» и директор магазинов «Теле Плюс» Сергей Тюриков, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, переговоры о своем выдвижении от «Яблока» он вел еще с февраля этого года.

Отметим, что по словам Тюрикова, ему уже звонили с вопросами из федерального совета партии.