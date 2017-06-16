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10:54 (мск), источник: Nakanune.ru

У Ройзмана появился конкурент: о своем желании идти на выборы губернатора от «Яблока» заявил глава екатеринбургского Союза малого и среднего предпринимательства

У главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, ранее заявившего о своем намерении принять участие в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко», появился конкурент.

О своем желании баллотироваться от этой же партии заявил лава НП «Союз малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга» и директор магазинов «Теле Плюс» Сергей Тюриков, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, переговоры о своем выдвижении от «Яблока» он вел еще с февраля этого года.

Отметим, что по словам Тюрикова, ему уже звонили с вопросами из федерального совета партии.

«Звонок из Федерального совета РОДП “Яблоко”: “Сергей Александрович, почему Вы изъявили желание участвовать в выборах Губернатора СО? Это нарушает интересы партии — у нас есть кандидат!”. Товарищи демократы-однопартийцы, что за интересы такие у партии в одном единственном кандидате? Дайте людям (членам бюро) проголосовать!» — сообщил Тюриков на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщалось ранее, конференция реготделения «Яблока», на которой члены партии определятся с кандидатурой на выборы губернатора, запланирована на 17 июня.

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