В Омской области назначили нового начальника транспортной полиции

Руководить транспортной полицией в Омской области будет полковник полиции Александр Кайзер, сообщила пресс-служба облправительства.

«Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление — одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений», — характеризовал назначенца глава Управления МВД на транспорте по Сибири Дмитрий Курсанов.

Кроме того, Александр Кайзер имеет государственные и ведомственные награды за доблесть и отличие на службе.