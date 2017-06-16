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11:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области назначили нового начальника транспортной полиции

В Омском линейном управлении МВД назначили нового руководителя, его уже представили губернатору Виктору Назарову.

Руководить транспортной полицией в Омской области будет полковник полиции Александр Кайзер, сообщила пресс-служба облправительства.

«Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление — одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений», — характеризовал назначенца глава Управления МВД на транспорте по Сибири Дмитрий Курсанов.

Кроме того, Александр Кайзер имеет государственные и ведомственные награды за доблесть и отличие на службе.

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